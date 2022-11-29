Kasko fiyatlarında flaş değişim! ÖTV ayarı sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarını düşürdü | İşte kasko ödemelerinin detayları

"İYİ SÜRÜCÜ-KÖTÜ SÜRÜCÜ AYRIMI KASKOYA DA GELMELİ"

Bu uygulamanın kaskoya da yapılmasını istiyoruz. Benzer indirim oranı, iyi sürücü, kötü sürücü ayrımının kaskoya da gelmesini istiyoruz. Bununla ilgili de bir çalışma yakın zamanda yapılacağı bilgisini aldık.

"2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE SÜRÜCÜ SİCİLİ GELECEK"

Bu yönetmelikle getirilen çok önemli bir uygulama daha var. İndirimli prim kişiyi takip edecek. Sürücü sicili denilen bir sicil oluşturuluyor. 2023'ün ilk çeyreğinde hazır olacak. Örneğin bir şirkette özellikle ticari araç kullanan filolarda karşılaşıyoruz. Araç kişiye ait değil, kiralamış kişilerin daha çok kaza yaptığını görüyoruz. Çünkü bir şirkette kaza yapıp hasar alınca o şirket yüksek prim ödüyor. Bu kişi işten ayrılıp başka yerde çalıştığında yine aynı hasarı yapmaya devam edebiliyordu. Şimdi bir kişi bir yerde kaza yaptı, o siciline yansıyacak. Yeni bir yerde işe girerken büyük ihtimalle bu işletmelerin artık sürücüleri siciline bakarak işe alacağını da düşünüyoruz. Yani kötü sürücüler işsiz kalabilir.