Kasko fiyatlarında flaş değişim! ÖTV ayarı sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarını düşürdü | İşte kasko ödemelerinin detayları
Kasko ödemelerini merak edenler için yeni gelişmenin detayları belli oldu. Otomobili olanları yakından ilgilendiren ÖTV matrahları yeniden belirlendi ve yürürlüğe girdi. Kasko fiyatlarını etkileyen gelişmede sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarınıdaki düşüşler dikkat çekti. İşte kasko fiyatlarını etkileyen etkenler...
Otomobillerde ÖTV matrahları yeniden belirlendi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hal böyle olunca bazı modellerin sıfır ve ikinci elinde düşüşler meydana geldi. Bu durum araçların kasko fiyatlarını da etkiledi.
Resmi Gazete'de yayımlanan, Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otolar için oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarında değişikliğe gidildi. Bu durum sıfır otomobillerde düşüşe neden olurken, kasko fiyatlarını da etkiledi.
0. VE 8. BASAMAK ARASINDAKİ FARK NE KADAR?
Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı şu ifadeleri kullandı: "Trafik sigortasında prim artışı devam edeceği ve daha da yükselmemesi için yeni trafik sigortası yönetmeliği çıkarıldı. Burada çok kaza yapan sürücülerin davranışları kaza yapma oranları düzeltilmediği sürece sigorta primi artırılsa dahi hasar prim oranının artmaya devam edeceğini düşünüyorum.
"0. BASAMAĞA ALINAN SÜRÜCÜ YÜZDE 200 PRİM ÖDEYECEK"
Bu sebeple iyi sürücü ile kötü sürücü arasındaki prim farkı ciddi anlamda açıldı. Eskiden 7 basamak vardı. İlk kez bir araç aldığınızda 4. temel basamaktan sigorta primi yaptırıyordunuz. Eğer kötü sürücüyseniz kaza yaptıkça 3. 2. 1. basamağa kadar düşüp trafik sigortası primlerini yaklaşık yüzde 50'ye kadar artabiliyordu. Şimdi 0. basamak da eklendi kötü sürücüler 3'ten fazla kaza yapıyor ise 0. basamağa alınacak burada yüzde 200 prim gelecek.
"4 BİN 350 LİRALIK PRİM 13 BİN LİRAYA ÇIKIYOR"
Örneğin İstanbul için yeni bir otomobil aldınız. 4. temel basamaktaki priminiz yaklaşık 4 bin 350 lira civarında. Eğer siz sıfırıncı basamağa geçerseniz yüzde 200 bir artışla 13 bin liraya çıkıyor.
Ama tam tersi iyi bir sürücüyseniz 4. basamaktan 5. 6. 7. basamağa kadar yükselip yüzde 42 civarında indirim alabiliyordunuz. Şimdi iyi sürücüler için 7. basamakta 5 yıl ve daha fazla kalan iyi sürücülere 8. basamak eklendi. Buradaki indirim oranı da yüzde 50 seviyesinde oldu.
"İYİ SÜRÜCÜ 2 BİN 100 LİRA ÖDERKEN, KÖTÜ SÜRÜCÜ 13 BİN LİRA ÖDEYECEK"
4 bin 350 lira olan bir trafik sigortası 2 bin 100 lira gibi bir düşük prim öderken, kötü sürücü 13 bin lira gibi çok yüksek bir prim ödeyecektir.
YENİ YILDA TRAFİK SİGORTASI FİYATLARINDA NE KADAR ARTIŞ OLACAK? ÖNGÖRÜNÜZ NEDİR?
Trafik sigortasında önümüzdeki yıl araç fiyatlarının artması, dövizin yükselmesi ve yedek parçada artma, asgari ücrette beklenen artış da olursa yüzde 70 civarında bir yükseliş daha olabileceğini tahmin ediyorum. Ancak bu yeni yönetmelik uygulamasıyla trafik sigortası fiyatları artmayabilir. Hasar prim oranı düşerse trafik sigortası gerileyebilir. Çünkü yeni yönetmelik çok önemli birkaç madde getirdi. Bunlardan bir tanesi kötü sürücülere psikolojik rehabilitasyon geliyor.
"BU KİŞİLERİN EHLİYETİNE EL KONABİLİR"
3'ten fazla kaza yapan 1. ve 0. basamaktaki sürücülere psikolojik test yapılıp bir psikoloğa düzenli olarak gitmesinin yolu açıldı. Bu sürede ehliyetine el konabilir. Rehabilitasyondan olumlu çıkmazsa ehliyetsiz de kalabilir. Bizim de desteklediğimiz Avrupa ve başka ülkelerde olan uygulamayı olumlu buluyoruz. Kişi ağır kusurlu, kırmızı ışıkta geçmiş, ters yöne geçmiş ve birisine çarpmış, bunu birkaç kez tekrarlamış, emniyet şeridini kullanmış bu kişilerin psikolojik rehabilitasyona gitmesi gerektiğini düşünüyorum.
"İYİ SÜRÜCÜ-KÖTÜ SÜRÜCÜ AYRIMI KASKOYA DA GELMELİ"
Bu uygulamanın kaskoya da yapılmasını istiyoruz. Benzer indirim oranı, iyi sürücü, kötü sürücü ayrımının kaskoya da gelmesini istiyoruz. Bununla ilgili de bir çalışma yakın zamanda yapılacağı bilgisini aldık.
"2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE SÜRÜCÜ SİCİLİ GELECEK"
Bu yönetmelikle getirilen çok önemli bir uygulama daha var. İndirimli prim kişiyi takip edecek. Sürücü sicili denilen bir sicil oluşturuluyor. 2023'ün ilk çeyreğinde hazır olacak. Örneğin bir şirkette özellikle ticari araç kullanan filolarda karşılaşıyoruz. Araç kişiye ait değil, kiralamış kişilerin daha çok kaza yaptığını görüyoruz. Çünkü bir şirkette kaza yapıp hasar alınca o şirket yüksek prim ödüyor. Bu kişi işten ayrılıp başka yerde çalıştığında yine aynı hasarı yapmaya devam edebiliyordu. Şimdi bir kişi bir yerde kaza yaptı, o siciline yansıyacak. Yeni bir yerde işe girerken büyük ihtimalle bu işletmelerin artık sürücüleri siciline bakarak işe alacağını da düşünüyoruz. Yani kötü sürücüler işsiz kalabilir.
"SÜRÜCÜ KAZA YAPTIĞINDA TAKİP EDİLECEK"
Bir diğer konu da kişi 1. veya 0. basamağa geldi yüzde 200 prim ödüyordu. Arabayı eşine, dostuna sattı gibi gösterip aynı aracı kullanmaya devam ediyordu. İşte sürücü sicilinde araç başkasının adına dahi olsa aynı sürücü kaza yaptığında bu primler kişiye yansıtılıp takip edilebilecektir.
"TÜRKİYE'DE KÖTÜ SÜRÜCÜ SAYISI 15 BİN"
0. ve 1. basamakta Türkiye'de 15 bin sürücü var. Bunları trafik canavarı olarak tabir ediyoruz. 5-7 ve daha fazla kaza yapan sürücü sayısı yaklaşık 15 bin civarındadır.
İyi sürücülere yüzde 50 indirim gelecek ben trafik sigortamı yaptırmayıp seneye yaptırayım diyenlerle karşılaşıyoruz. Bu doğru değildir trafik sigortasını yaptırmakta belli süre ara verirseniz indirimlerini kaybedip primli ceza poliçesi yaptırıyorsunuz. Trafik sigortası vadesi geldiği gün yapılması gerekir, yoksa aksi durumda arabanızın bağlanması gibi sıkıntılar yaşanabilir.
"KASKO PRİMLERİNİN YÜZDE 50-100 ARASI ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Araç fiyatlarında artışın devam etmesi, yedek parçada fiyatların yükselmeye devam etmesi kasko primlerini de artıracaktır. Kaskoda böyle bir düzenleme yapılmadı. Yüzde 50 ile yüzde 100 arasında kasko primlerinin artacağını düşünüyorum.
ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİNİN KASKO FİYATLARINA ETKİSİ OLUR MU?
Araç 400 bin lira ÖTV ile 350 bine düştü. Araç bedellerindeki indirim kasko fiyatlarına yansıyacaktır. Ancak bunun etkisi sınırlı olacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Motorine bir indirim daha! 29 Kasım benzin, motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste
- Az önce deprem nerede oldu? 29 Kasım Muğla ve İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ
- Asgari Ücret 2023 zammı belirleniyor... Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Toplantı takvimi...
- Süper Lig ne zaman başlayacak, tarih belli mi? Süper Lig 15. hafta fikstürü açıklandı mı?
- POMEM mülakat başvuruları ne zaman yapılacak? POMEM mülakatları ne zaman yapılır?
- Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı 2022?
- Survivor 2023'te sürpriz isim! Adada ortalık karışacak! Survivor 2023 ne zaman başlayacak, kadroda hangi ünlü isimler var?
- AÖL sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman? 2022 - 2023 MEB Açıköğretim Lise sınavları hangi tarihte yapılacak?
- Yılbaşı bileti ne kadar? 2023 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları kaç TL? Çeyrek, yarım, tam BİLET FİYAT LİSTESİ...
- POMEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI | POMEM 2022 başvuru sonuçları açıklandı mı? POMEM başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
- Belediye işçilerine kadro son dakika! 4A, 4B sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Taşeron ve şirket işçileri...
- Aday memurluk nedir, kimleri kapsıyor? Aday memurluk süresi ne kadar, kaç yıl oldu?