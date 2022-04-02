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Elektrikli araçlar için sunulacak şarj hizmetinin şartları belirlendi

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 02.04.2022
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Elektrikli araçlar için sunulacak şarj hizmetinin şartları belirlendi

Elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı istasyonların işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

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