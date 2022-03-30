30 Mart 2022, Çarşamba
Türkiye'de ilk kez oldu! Yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG göz kamaştırdı
Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG'un 2022 yılının sonunda seri üretim bandından inmesi ve 2023 yılının ilk çeyreğinde satışa çıkması bekleniyor. Heyecanla beklenen TOGG, ATO Congresium'da düzenlenen Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde Türkiye'de ilk kez görücüye çıktı.
Giriş Tarihi: 30.03.2022 12:32 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 13:44
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