Türkiye’den elektrikli otomobil hamlesi! Başkan Erdoğan duyurdu

81 İLİN TAMAMINA İSTASYON GELİYOR

Başkan Erdoğan konuşmasında, ''Ülkemizi elektrik otomobil üssü haline getirecek çalışmalarla ilgili müjdeli haberimiz var. Yerli otomobilimiz TOGG başta olmak üzere elektrikli otomobil ve kullanımındaki gelişmeleri dikkate alarak yüksek hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması konusunda yeni adımlar atıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız vasıtasıyla 81 ilimizin tamamında bin 500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulmasındaki çalışmalara 300 milyon liralık bir destek sağlıyoruz. Amacımız bir yıl içinde ülkemizde yaygın yüksek hızlı şarj alt yapısını kurulmasını sağlamaktır." dedi.



