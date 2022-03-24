İkinci el otomobil satışlarında sıfır etkisi! Nisan ayında başlayacak

'YÜZDE 7 DÜŞÜŞLE KAPATTI'

Pandemi döneminde dünya ekonomisindeki daralmayla birlikte Türkiye'de de bir daralma yaşandığını söyleyen Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, "Yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı ikinci el sektörü 2021 yılını, önceki yıla göre yüzde 7 oranında bir düşüşle kapattı. Döviz kurunun dalgalı seyri, faiz oranlarının yüksek olması ve çip krizi sebebiyle sıfır araç üretiminde ve tedarikinde yaşanan sıkıntılardan dolayı 2021 yılında yaşanan daralma ne yazık ki 2022 yılının başlarında da devam etti" dedi.