Otomobil devinden üretim konusunda radikal karar! Son verildi

BENZİN VE MOTORİNLİ ARAÇ SATILMADI

Şirket verilerine göre BYD, martta 104 bin 338 binek araç satarken, bunun 50 bin 674'ü şarj edilebilen hibrit, 53 bin 664'ü tam elektrikli modeller olurken benzin ve motorinli araç satılmadı.