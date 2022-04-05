Otomobil devinden üretim konusunda radikal karar! Son verildi
Çin'de elektrikli araç pazarında en büyük paya sahip BYD, aldığı kararlar herkesi şaşkına çevirdi. Çinli otomobil devi BYD, benzin ve motorin ile çalışan otomobillerin üretimine son verdiğini duyurdu.
Çinli otomobil devi BYD, yeni aldıkları kararla benzin ve motorin ile çalışan otomobil üretmeyeceklerini açıkladı. Şirket, bundan böyle şarj edilebilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli otomobil üretecek.
Çinli otomobil devi BYD, benzin ve motorin ile çalışan otomobillerin üretimine son verdiğini duyurdu.
Çin'de elektrikli araç pazarında en büyük paya sahip şirket, kararın geçen ay alındığını açıkladı.
Çinli otomobil devi, bundan böyle şarj edilebilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli otomobil üretecek.
Açıklamada, şirketin piyasadaki mevcut benzin ve motorinli araçları için teknik servis ve satış sonrası destek hizmetlerini sürdüreceği ifade edildi.
Ancak üretim konusunda yalnızca "Yeni Enerji Aracı" (NEV) olarak adlandırılan, şarj edilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçlar üreteceğini bildirdi.
BENZİN VE MOTORİNLİ ARAÇ SATILMADI
Şirket verilerine göre BYD, martta 104 bin 338 binek araç satarken, bunun 50 bin 674'ü şarj edilebilen hibrit, 53 bin 664'ü tam elektrikli modeller olurken benzin ve motorinli araç satılmadı.
BYD, Çin'de elektrikli araç pazarında en büyük paya sahip bulunuyor.
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