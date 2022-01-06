Türk otomotiv sektöründen AB ülkelerine 19 milyar dolarlık ihracat
Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olan otomotiv endüstrisi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 18 milyar 966 milyon 187 bin dolarlık satış gerçekleştirdi. Sektörün 2021'deki AB ülkelerine dış satımı, 2020'ye göre yüzde 11 arttı. İlk sıradaki Almanya'ya 4,1 milyar, ikinci sıradaki Fransa'ya 3,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi kayıtlarından derlenen bilgilere göre, geçen yıl 200'e yakın ülke, özerk ve serbest bölgeye satış yapan sektör, önceki yıla kıyasla yüzde 15 artışla 29 milyar 342 milyon 795 bin dolarlık ihracata imza attı.
Ülkeler grubu bazında bakıldığında 2021 yılında AB ülkeleri, Türkiye'nin otomotiv ihracatında yüzde 64,6 payla ilk sırada yer aldı.
Bu ülkelere geçen yıl 2020'ye göre, yüzde 11 artışla 18 milyar 966 milyon 187 bin dolarlık ihracat yapıldı. AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu.
Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasıyla dahil olduğu "Diğer Avrupa ülkeleri" grubuna dış satım ise yüzde 32 artışla 3 milyar 581 milyon 195 bin dolara ulaştı.
ANA PAZAR ALMANYA'YA 4,1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT
Geçen yıl en çok ihracat yapılan ülkelere bakıldığında, Türkiye otomotiv endüstrisinin ana pazarı Almanya, 2020'ye kıyasla yüzde 17 artışla en çok otomotiv ihracatı yapılan ülke olarak dikkati çekti.
Türkiye'den Almanya'ya 2020'de 3 milyar 569 milyon 893 bin dolar olan otomotiv ihracatı, 2021'de 4 milyar 167 milyon 666 bin dolara yükseldi.
Almanya'yı yüzde 14 artışla ikinci ana pazar olan Fransa takip etti. 2020'de 2 milyar 962 milyon 942 bin dolar otomotiv ihracatının yapıldığı Fransa'ya, 2021'de ise 3 milyar 371 milyon 418 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.
En çok ihracat yapılan ilk 10 ülke sıralamasında 7'si AB ülkesi olarak kayıtlara geçti.
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