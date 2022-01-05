05 Ocak 2022, Çarşamba
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Almanya'da "otomobil sayısı" yüzde 10 düştü

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 05.01.2022 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022
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Almanya’da otomobil sayısı yüzde 10 düştü

Koronavirüs (Kovid-19) salgının ikinci yılında Almanya'da trafiğe kaydedilen yeni otomobil sayısı, çip gibi üretim için ara mal eksikliği nedeniyle 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 10,1 düştü.

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