İşte en çok satılan otomobiller! Benzinli mi dizel mi? Otomatik mi manuel mi? Araç pazarına ilişkin yeni rapor yayımlandı

PAZARIN YÜZDE 86,6'SINI VERGİSİ DÜŞÜK ARAÇLAR OLUŞTURDU

2021 yılı ocak-aralık döneminde, otomobil pazarına segmentlere göre bakıldığında, pazarın yüzde 86,6'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 303 bin 143 adetle yüzde 54, B segmenti otomobiller de 179 bin 698 adetle yüzde 32 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 39,6 payla yine sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 34,6 payla SUV ve yüzde 23,8 payla da hatcback otomobiller takip etti.