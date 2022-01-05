Yerli otomobil TOGG Consumer Electronic Show Fuarı’nda görücüye çıktı! İşte merakla beklenen sedan model...

Karakaş, "Bütün enerji ve pil yönetimi sistemlerinin entegrasyonu gerekiyor. Araç internetin içerisinde. Biz şuna inanıyoruz, yarından sonra şirketlerin oyun dönüştürme odağı beygir gücü değil işlemci gücünde olacak. Öte yandan marka DNA'mız aslında ikililikle bir araya getiriyor. Bundan kastımız bizim kökenimiz olan ülkenin coğrafyanın kökeni ile alakalı. Doğu kültürlerinin duygusal kültürlerini daha iyi anlıyoruz. Batı dünyasında daha rasyonel bir durum olduğunu görüyoruz ve bunların harmanını yapıyoruz. Logomuz birliği ve çokluğu temsil ediyoruz." ifadelerine yer verdi.