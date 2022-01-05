Yerli otomobil TOGG Consumer Electronic Show Fuarı'nda görücüye çıktı! İşte merakla beklenen sedan model...
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda ilk kez sergilendi. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, burada yaptığı sunumda, "Marka DNA'mız aslında ikililikle bir araya getiriyor. Bundan kastımız bizim kökenimiz olan ülkenin coğrafyanın kökeni ile alakalı. Doğu kültürlerinin duygusal kültürlerini daha iyi anlıyoruz." mesajını verdi. Öte yandan otomotiv endüstrisinin büyük bir hızla mobilite ekosistemine dönüştüğünü belirten Karakaş, "Değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda telefonda yaşanan dönüşüm, bugün otomotivde yaşanıyor. Yakın gelecekte büyük olan değil daha çevik, yaratıcı, iş birliğine açık, kullanıcı odaklı organizasyonlar başarılı olacak. Bu alandaki yarış da henüz başlıyor ve bu yarışın içinde biz de varız. Üstelik avantajlıyız çünkü biz bu dünyanın içine doğduk" mesajını verdi. İşte merakla beklenen Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un sedan modeli...
SON DAKİKA: Küresel olarak tescil ettirdiği farklılaştırıcı yaklaşımı UseCaseMobility kavramı ile 'Veri Bazlı İş Modelleri' 'Yeni Mobilite Servisleri', 'Akıllı Yaşam' ve 'Akıllı Şarj' gibi teknolojik çözümlerini paylaşan TOGG, geleceğe bakışını vurgulayan 'Transition Concept Smart Device' (geçiş konsepti akıllı cihaz) adını verdiği konsept otomobilini de tanıttı.
Togg'un dinamik ve yenilikçi vizyon otomobili ile tanışmaya hazır mısınız?— Togg (@TOGG2022) January 5, 2022
Transition Concept Smart Device #USECASEMobility®️#CES2022#Togg pic.twitter.com/P4aZRXokEF
KARAKAŞ'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, ABD'nin Las Vegas eyaletinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES), TOGG'un Sedan modelini tanıtan bir sunum yaptı.
ABD'nin Las Vegas şehrinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES'de düzenlenen basın toplantısında konuşan TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş, klasik bir otomobil şirketi olmadıklarını belirterek, "Kendimizi bir teknoloji şirket olarak tanımlıyoruz. O nedenle teknolojideki en son yeniliklerin ve ilklerin buluşma noktası olan CES'teyiz" dedi.
Karakaş, "Bütün enerji ve pil yönetimi sistemlerinin entegrasyonu gerekiyor. Araç internetin içerisinde. Biz şuna inanıyoruz, yarından sonra şirketlerin oyun dönüştürme odağı beygir gücü değil işlemci gücünde olacak. Öte yandan marka DNA'mız aslında ikililikle bir araya getiriyor. Bundan kastımız bizim kökenimiz olan ülkenin coğrafyanın kökeni ile alakalı. Doğu kültürlerinin duygusal kültürlerini daha iyi anlıyoruz. Batı dünyasında daha rasyonel bir durum olduğunu görüyoruz ve bunların harmanını yapıyoruz. Logomuz birliği ve çokluğu temsil ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
Otomotiv endüstrisinin büyük bir hızla mobilite ekosistemine dönüştüğünü belirten Karakaş, "Değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda telefonda yaşanan dönüşüm, bugün otomotivde yaşanıyor. Yakın gelecekte büyük olan değil daha çevik, yaratıcı, iş birliğine açık, kullanıcı odaklı organizasyonlar başarılı olacak. Bu alandaki yarış da henüz başlıyor ve bu yarışın içinde biz de varız. Üstelik avantajlıyız çünkü biz bu dünyanın içine doğduk" mesajını verdi.
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