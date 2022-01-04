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TOGG yeni modeliyle CES 2022 fuarında! Nefesler tutuldu

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 04.01.2022 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022
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TOGG yeni modeliyle CES 2022 fuarında! Nefesler tutuldu

CES 2022 fuarına katılacak olan yerli otomobil TOGG, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Paylaşılan kısa video sonrasında, görüntülerdeki tasarımın sedan modele ait olduğu ve sürpriz bir tanıtım gelebileceği konuşulmaya başlandı.

Yerli otomobil Togg, ABD'nin Las Vegas eyaletinde gerçekleşecek tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronics Show'da (CES) sahneye çıkacak.

Fuar öncesi TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşım yapıldı ve "Teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES 2022 – Tüketici Elektroniği Fuarı'na hazırız" denildi.

DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR
Videoda dikkat çeken ise daha önce gösterilen modellerden farklı bir tasarım olmasıydı. Görüntülerde yer verilen aydınlatmalı TOGG logusu ve geniş bir LED aydınlatmaya sahip aracın TOGG'un sedan modeli olduğu düşünülüyor. Bu da 'CES 2022'de sürpriz bir yeni model tanıtımı mı gelecek' sorusunu akıllara getirdi. Tabi bu detaylar tasarımda yapılan değişiklerin sonucu da olabilir.

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