04 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Otomobil Haberleri Otomotiv dünyasındaki çip krizi 2022'de de devam edecek mi?

Otomotiv dünyasındaki çip krizi 2022'de de devam edecek mi?

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 04.01.2022
ABONE OL
Otomotiv dünyasındaki çip krizi 2022’de de devam edecek mi?

Koronavirüs salgınıyla ortaya çıkan çip krizi otomotiv dünyasına büyük bir darbe vurmuştu. 2022 yılı için değerlendirmede bulunan Daimler, çip krizinin devam edebileceğini ifade etti.

Daimler, çip sektöründe tedarik sıkıntısının 2022 yılında da devam etmesini bekliyor.

Daimler'in baş teknoloji yetkilisi Markus Schaefer, çip tedarikinde sıkıntının 2022 yılında, özellikle de yılın ilk yarısında devam etmesini beklediklerini söyledi.

"Çip arzında yetersizlik 2022 yılında, özellik yılın ilk yarısında bize eşlik etmeye devam edecek" diye konuşan Schaefer, "Yılın ilk yarısında ciddi üretim kapasitesi artışları beklemiyoruz" dedi.

Daimler, Ekim 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 daha az araç üretti. Kasım ayında üretim geçen yıla göre yüzde 21,8 düştü.

Kovid-19, çip krizi derken fiyatlar aldı başını gitti! Dacia, Renault, Fiat, Toyota fiyat listesi… KOVİD-19, ÇİP KRİZİ DERKEN FİYATLAR ALDI BAŞINI GİTTİ! DACİA, RENAULT, FİAT, TOYOTA FİYAT LİSTESİ…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA