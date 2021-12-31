TOGG'da kullanılacak batarya 10 yıldır Türkiye'de üretiliyor! Merkez Yerli otomobil TOGG için hazır
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için en önemli parçalardan biri hiç şüphesiz batarya. Söz konusu batarya ise Sakarya'daki merkezde üretiliyor. Sakarya Üniversitesi Araştırma Geliştirme Uygulama Merkezi görev için hazır olduklarını belirtti.
Giriş Tarihi: 31.12.2021
13:00 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
13:03
Heyecanla beklenen ve çalışmaları hız kazanan yerli otomobil TOGG'un en kritik parçası olan bataryası yaklaşık 10 yıldır Sakarya Üniversitesi Araştırma Geliştirme Uygulama Merkezi (SARGEM) tarafından üretiliyor. Yerli ve milli imkanlarla hammaddesinden son hale gelinceye kadar birçok alanda kullanılabilen bataryalar ürettiklerini aktaran Dr. Öğr. Üyesi Mahmud Tokur, "TOGG'un açıklamış olduğu elektrot ve torba batarya teknolojisini aslında biz Sakarya Üniversitesi'nde 10 yıldır üretiyoruz" dedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobil üretim çalışmalarına hızla devam ediyor. Yerli otomobilin Türkiye ve dünyaya tanıtılmasının ardından 2 yıllık süreç geride kaldı. 2022 sonunda banttan indirilmesi hedeflenen aracın 2023'ün ilk çeyreğinde ise satışa çıkması bekleniyor.
Yerli otomobil ile ilgili yeni gelişmelerin ortaya çıktığı günlerde Sakarya Üniversitesi (SAÜ) bünyesinde hizmet veren SAÜ AraştırmaGeliştirme Uygulama Merkezi'nin de devam ettirdiği ArGe çalışmaları neticesinde yerli otomobilde kullanılacak olan bataryanın üretilebildiği belirtildi.
2012 yılından beri aktif bir şekilde elektrikli araçların bataryalarını üretmeye yönelik ArGe çalışmalarının yürütüldüğü merkezde; hammaddeden başlanarak pilin üretimi, imalat süreçleri ile geri dönüşümü ve daha sonrasına da çevresel, sosyal etkileri araştırmasına kadar yaşam döngüsü analizleri gerçekleştiriliyor.
Pillerin üretildiği merkezde enerji teknolojilerinde kullanılan aksamın, yerli üretiminin sağlanması ve yerli sanayinin gelişerek enerji sektöründe batarya alanındaki dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan SAÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ile SAÜ Araştırma ve Uygulama Merkezinde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Mahmud Tokur, TOGG'un bataryası için yeterli bilgi ve beceriye sahip olduklarını, bu üretime hazır olduklarını dile getirdi.