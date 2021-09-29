Yerli otomobilde yeni gelişme! TOGG: SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri kuruldu | Yerli otomobil fiyatı...

Hemen ardından otomobilin fiyatı ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Bakan, TOGG'un, 2022 yılının sonunda seri üretim bandından ineceğini ve tüm Türkiye'nin bununla gurur duyacağını söyledi. Fiyat konusuyla ilgili olarak ise "Aracın fiyatı şu an itibariyle belli değil. Ancak TOGG kendi sınıfında Türkiye'deki araçlarla yarışacak bir fiyattan piyasaya çıkacak." ifadelerini kullandı.