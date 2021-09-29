Yerli otomobilde yeni gelişme! TOGG: SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri kuruldu | Yerli otomobil fiyatı...
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'yi kurdu. Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ayrıca, TOGG'un görüntülerini ve teknik verilerini içeren bir videoya yer verildi. Peki, yerli otomobil ne zaman yollara çıkacak, fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobilin özellikleri neler? İşte otomobil haberimizin detayları...
TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'nin, mobilite ekosisteminin Türkiye'deki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacağı belirtildi.
Söz konusu paylaşımda, "Mobilite ekosisteminin ülkemizdeki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik bir gelişmeye daha imza attık ve SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'yi kurduk." denildi.
Paylaşımda ayrıca, TOGG'un görüntülerini ve teknik verilerini içeren bir videoya yer verildi.
YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN YOLLARA ÇIKACAK?
geçtiğimiz haftalarda Roketsan ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde Tuz Gölü'nde düzenlenen TEKNOFEST Roket Yarışması'nı izlemek için geldiği Aksaray'da konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İnşallah bir aksilik olmazsa 2022 yılının sonunda Türkiye'nin Otomobili'nin seri üretim bandından indiğini görmüş olacağız." ifadelerine yer verdmişti.
TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ve Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST kapsamında etkinlik alanında bir araya geldiler. Basın ile konuşan üçlü, yerli otomobil hakkındaki soruları yanıtlamayı ihmal etmedi.
Bakan Varank, "Ben alanda geziyorum, Türkiye'nin otomobiline olan ilgi benden daha fazla. Kimse Bakan'a bakmıyor ama arabaya bakıyor. İnşallah orada da süreçler planladığımız şekilde devam edecek. Biz Türkiye'nin otomobili projesiyle dünyada değişen otomotiv endüstrisine Türkiye'nin bir cevabını vermiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.
Hemen ardından otomobilin fiyatı ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Bakan, TOGG'un, 2022 yılının sonunda seri üretim bandından ineceğini ve tüm Türkiye'nin bununla gurur duyacağını söyledi. Fiyat konusuyla ilgili olarak ise "Aracın fiyatı şu an itibariyle belli değil. Ancak TOGG kendi sınıfında Türkiye'deki araçlarla yarışacak bir fiyattan piyasaya çıkacak." ifadelerini kullandı.
TOGG tarafından daha önce yapılan açıklamada, Gemlik tesisindeki inşaat faaliyetlerinin tüm hızıyla ve plana göre sürdüğü belirtilerek, tesisin gelecek yılın sonuna doğru bitirilmesinin hedeflendiği duyurulmuştu. İlk seri otomobilin 2022'nin son çeyreğinde banttan indirilmesinin hedeflendiği, başlangıçta yüzde 51 olacak yerlilik oranının 2025'te yüzde 68'e çıkacağı bildirilmişti. TOGG, 2030'a kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üreteceğini açıklamıştı.
TOGG ÖZELLİKLERİ NELER?
TOGG tarafından üretilmesi planlanan yerli otomobil elektrikli ve doğa dostu olacak. Modüler bir şaside ve bilişim teknolojileriyle kolayca entegre olabilecek bir yapıda olacak TOGG yerli otomobil, aynı zamanda güçlü bir internet bağlantısına da sahip olacak.
İlk etapta iki SUV modelinin üretimi yapılacak yerli otomobil, segmentinin en uzun aks mesafesine sahip aracı olacak. Yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlatılı platforma sahip TOGG yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.
Sıfır emisyon değerine sahip olacak TOGG, yüksek çarpışma dayanımı, yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Ayrıca araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de yerli otomobilin özelliklerinden olacak.
TOGG'dan açıklanan bilgilere göre kendine has çizgilere sahip olan araç, dünyanın önde gelen otomobil güvenlik testi kuruluşlarından EuroNCAP'in standartlarını tam olarak karşılayabilecek. Yetkililer, yerli otomobilin 2022 yılında EuroNCAP testlerinden 5 yıldız ile ayrılmasını bekliyor.
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