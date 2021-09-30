Otomobil fiyatlarında fırsatçılık mı yapılıyor? Sıfır araçlarda son durum ne?

GALERİLER İLE BAYİLER ARASINDAKİ FİYAT FARKI

Şu anda sıfır araç konusunda piyasada ciddi anlamda bir sıkıntı yaşamaktayız. Bu sıkıntı haliyle müşteri bayiye gittiği zaman karşısına çıkıyor. Bu çıktığında bu sefer araçlar nerede galeriler mi almış diye insanların kafasında soru işareti oluşuyor. En önemli konu şu bayilerle otomobilciler arasında zaten bir alışveriş mümkün olmuyor. Biz ikinci el otomobil satıcıları olarak bayilere gittiğimizde bize bu araçlar bayiler tarafından zaten verilmiyor. Verilmemesinin sebebi piyasada oluşan bu spekülasyonlardan sebep.