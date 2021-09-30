Otomobil fiyatlarında fırsatçılık mı yapılıyor? Sıfır araçlarda son durum ne?
Son dakika otomobil haberleri... Otomobil sektöründe günlerdir tartışılan konu bayilere nazaran galericilerin fiyatları daha yüksek tuttuğu. Peki bu farkın nedeni ne? Sıfır araçlarda piyasada son durum ne? A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
Oto galerilerde satılan araçların fiyatı bayileri geride bıraktı. Galericiler bayilerde sıfır araç bulunamadığı için fiyatların kendilerinde daha yüksek olduğunu belirtiyor. Peki gerçekte bu fiyat farkının nedeni ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Gerçekten bu konu son günlerde otomotiv sektöründe bir sıkıntı haline gelmeye başladı. Bu sıkıntının başlangıç noktası matrahlarda yapılan düzenlemelerden sonra çeşitli markaların çeşitli modellerinde araç fiyatlarındaki düşüşten sonra meydana geldi. Buradaki esas konu şuydu insanlar bayilere bu matrah indiriminden sonra gittiklerinde burada araçların olmamasıyla karşılaştılar. Bayilerin ellerinde bu araçlar yoktu. Satıldığı için mi yoktu, hayır. Zaten pandemiden dolayı otomotiv sektöründe arz ile ilgili ciddi bir sıkıntı yaşamaktayız. Sıfır araçlar pandemi sürecinde yeteri kadar piyasaya arz edilmedi. Pandemi bittikten sonra onun üstüne bir de çip krizi meydana geldi.
GALERİLER İLE BAYİLER ARASINDAKİ FİYAT FARKI
Şu anda sıfır araç konusunda piyasada ciddi anlamda bir sıkıntı yaşamaktayız. Bu sıkıntı haliyle müşteri bayiye gittiği zaman karşısına çıkıyor. Bu çıktığında bu sefer araçlar nerede galeriler mi almış diye insanların kafasında soru işareti oluşuyor. En önemli konu şu bayilerle otomobilciler arasında zaten bir alışveriş mümkün olmuyor. Biz ikinci el otomobil satıcıları olarak bayilere gittiğimizde bize bu araçlar bayiler tarafından zaten verilmiyor. Verilmemesinin sebebi piyasada oluşan bu spekülasyonlardan sebep.
EN ÖNEMLİ PROBLEM KAYIT DIŞI
Esas sıkıntı biz bu araçları bayilerden alamazken bizim işimizi kendi işiymiş gibi yapan kayıt dışılar. Bizim sektörümüzde en büyük problem. İnsanlar gidiyorlar bayilere bu araçları yazılıyorlar kendileri binecekmiş gibi alıyorlar ama bir bakıyorsunuz ki bu araçları ciddi paralarla koyup satıyorlar.
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