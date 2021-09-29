Milyonlarca araç sürücüsü dikkat! "Kazada kusurlu olmak" tazminata engel değil

Trafikte yer alan araç sayısının her geçen gün artmasıyla günlük hayatta trafik kazasıyla karşılaşma ihtimali de arttı. Bu noktada sürücülerin haklarını bilmesi ise büyük önem arz ediyor. Kaza sonrası neler yapılabileceğine dair açıklamalarda bulunan avukat Hüseyin Onur Özer, trafik kazasında kusurlu gözükmenin tazminat almaya engel olmayacağını ifade etti. Özer, her kazanın, kaza sonrası tutulan tutanak ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine ihbar edildiğini ifade etti. Daha sonra Sigorta Bilgi Gözetim Merkezi'nde kazaya karışan araçlara bir kusur dağılımı yapıldığını belirten Özer, "Kusursuzluğunuz oranında tazminat hakkına sahip oluyorsunuz ancak kusurunuz çoğu zaman bu kayıtlarda yanlış tespit edilebiliyor" açıklamasında bulundu.