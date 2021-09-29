EPDK Başkanı’ndan yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG hakkında açıklama! Yepyeni bir döneme gireceğiz

"İKİNCİL DÜZENLEMELERİ HIZLA YÜRÜRLÜĞE KOYACAĞIZ"

"Üzerinde çalıştığımız düzenleyici çerçevenin oluşturulmasında temel düsturumuz, elektrik araç filosunun gelişmesine imkan veren bir anlayışın hakim kılınmasıdır. Covid-19 salgınının etkileri uzun sürdü ancak bu tip krizler avantajlara dönüşüyor. Daha esnek, rekabetçi, bir nevi evrensel hizmet yükümlülüğü olarak tanımlanabilecek bir anlayışla tüm elektrikli araçlara ayrım gözetmeksizin hizmet vermenin esas olduğu bir piyasanın hukuki altyapısını kurmak ve kurallarını geliştirmek için çalışıyoruz. Dünyadaki bütün iyi uygulama örneklerini inceliyoruz. İlgili paydaşlarla istişare ediyoruz. Bu konuda gerekli yasal düzenlemenin yapılması akabinde ikincil düzenlemeleri hızla yürürlüğe koyacağız."