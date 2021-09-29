29 Eylül 2021, Çarşamba
EPDK Başkanı'ndan yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG hakkında açıklama! Yepyeni bir döneme gireceğiz
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG hakkında açıklamalarda bulundu. İkincil düzenlemelerin hızla yürürlüğe konulacağını belirten Mustafa Yılmaz, "Türkiye'nin otomobilinin (TOGG) yollara çıkmasıyla ülkemizde sanayi, bilgi teknolojileri ve elektrik piyasası açısından yepyeni bir döneme gireceğiz" şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 29.09.2021 15:14 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 15:15
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