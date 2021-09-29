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EPDK Başkanı'ndan yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG hakkında açıklama! Yepyeni bir döneme gireceğiz

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG hakkında açıklamalarda bulundu. İkincil düzenlemelerin hızla yürürlüğe konulacağını belirten Mustafa Yılmaz, "Türkiye'nin otomobilinin (TOGG) yollara çıkmasıyla ülkemizde sanayi, bilgi teknolojileri ve elektrik piyasası açısından yepyeni bir döneme gireceğiz" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 29.09.2021 15:14 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 15:15
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EPDK Başkanı’ndan yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG hakkında açıklama! Yepyeni bir döneme gireceğiz

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, yerli otomobil TOGG ile ilgili yaptığı açıklamada elektrikli araç piyasasının hukuki altyapısını kurmak ve kurallarını geliştirmek için çalıştıklarını bildirdi.

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EPDK Başkanı’ndan yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG hakkında açıklama! Yepyeni bir döneme gireceğiz

Yılmaz, dijital ortamda düzenlenen Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı'nın (ICCI 2021) açılışında yaptığı konuşmada, 1 Haziran'da Vadeli Elektrik Piyasası'nın açıldığını, cuma günü de Vadeli Doğal Gaz Piyasası'nın devreye gireceğini söyledi.

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EPDK Başkanı’ndan yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG hakkında açıklama! Yepyeni bir döneme gireceğiz

"TOGG İLE BİRLİKTE YEPYENİ BİR DÖNEME GİRECEĞİZ"

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde, EPDK'nin Türkiye'nin enerji vizyonu için büyük önem taşıyan elektrikli araçlar konusunda yoğun çalışma içinde olduğunu dile getiren Yılmaz, "Türkiye'nin otomobilinin (TOGG) yollara çıkmasıyla ülkemizde sanayi, bilgi teknolojileri ve elektrik piyasası açısından yepyeni bir döneme gireceğiz." dedi.

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EPDK Başkanı’ndan yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG hakkında açıklama! Yepyeni bir döneme gireceğiz

Yılmaz, elektrik piyasasında daha esnek bir dağıtım sistemi ve sistem işletimi yaklaşımının esas olacağını belirterek şöyle devam etti:

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EPDK Başkanı’ndan yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG hakkında açıklama! Yepyeni bir döneme gireceğiz

"İKİNCİL DÜZENLEMELERİ HIZLA YÜRÜRLÜĞE KOYACAĞIZ"

"Üzerinde çalıştığımız düzenleyici çerçevenin oluşturulmasında temel düsturumuz, elektrik araç filosunun gelişmesine imkan veren bir anlayışın hakim kılınmasıdır. Covid-19 salgınının etkileri uzun sürdü ancak bu tip krizler avantajlara dönüşüyor. Daha esnek, rekabetçi, bir nevi evrensel hizmet yükümlülüğü olarak tanımlanabilecek bir anlayışla tüm elektrikli araçlara ayrım gözetmeksizin hizmet vermenin esas olduğu bir piyasanın hukuki altyapısını kurmak ve kurallarını geliştirmek için çalışıyoruz. Dünyadaki bütün iyi uygulama örneklerini inceliyoruz. İlgili paydaşlarla istişare ediyoruz. Bu konuda gerekli yasal düzenlemenin yapılması akabinde ikincil düzenlemeleri hızla yürürlüğe koyacağız."