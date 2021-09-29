29 Eylül 2021, Çarşamba
Otomobil almak isteyenlere uyarı! ÖTV indirimi sonrası fırsatçıları iş başında
ÖTV indirimleri vatandaşlar için önemli bir gelişme olurken, fırsatçıları da harekete geçirdi. 50 bin TL'ye varan indirimler sonrasında ikinci el otomobil piyasasındaki gelişmeler de dikkat çekti. Otomobil almak isteyenler için bilgi veren uzmanlar, ortaya çıkan fırsatçılar hakkında uyarılarda bulundu.
Giriş Tarihi: 29.09.2021 11:34 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 11:35
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