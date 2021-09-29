29 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Otomobil almak isteyenlere uyarı! ÖTV indirimi sonrası fırsatçıları iş başında

Otomobil almak isteyenlere uyarı! ÖTV indirimi sonrası fırsatçıları iş başında

ÖTV indirimleri vatandaşlar için önemli bir gelişme olurken, fırsatçıları da harekete geçirdi. 50 bin TL'ye varan indirimler sonrasında ikinci el otomobil piyasasındaki gelişmeler de dikkat çekti. Otomobil almak isteyenler için bilgi veren uzmanlar, ortaya çıkan fırsatçılar hakkında uyarılarda bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 29.09.2021 11:34 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 11:35
  • 1
  • 12
Otomobil almak isteyenlere uyarı! ÖTV indirimi sonrası fırsatçıları iş başında

ÖTV indirimi sonrası bayilerde bazı araçların liste fiyatında yaklaşık 50 bin TL'ye varan gerilemeler yaşanırken, durumun ikinci el piyasasına yansımaması dikkat çekti. Bununla beraber otomobil galerilerinde satılan araçların fiyatı bayilerin çok üzerine yükselirken, Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise galericiler ve bayiler arasında anlaşma yapıldığını öne sürerek, fiyatların düşmemesinin nedenlerini açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Otomobil almak isteyenlere uyarı! ÖTV indirimi sonrası fırsatçıları iş başında

Otomobil galerilerinde satılan araçların fiyatı bayileri geride bıraktı. Galericiler bayilerde sıfır araç bulunamadığı için fiyatların kendilerinde daha yüksek olduğunu belirtti. Bayiler, galericilere araç satmamak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

  • 3
  • 12
Otomobil almak isteyenlere uyarı! ÖTV indirimi sonrası fırsatçıları iş başında

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise galericiler ve bayiler arasında anlaşma yapılarak otomobillerin daha yüksek fiyata piyasaya sürüldüğünü söyledi.

  • 4
  • 12
Otomobil almak isteyenlere uyarı! ÖTV indirimi sonrası fırsatçıları iş başında

Pandemi döneminde üretim durması nedeniyle başlayan araç sıkıntılı çip kriziyle sürüyor. ÖTV indirimine rağmen birçok kişi araç bulmakta zorlanıyor. Galeriler bu durumu fırsata çevirmiş durumda. Öyle ki galeride otomobil bayideki aynı otomobilden daha yüksek fiyata satılıyor.

  • 5
  • 12
Otomobil almak isteyenlere uyarı! ÖTV indirimi sonrası fırsatçıları iş başında

"BAYİLERDEN DAHA YÜKSEK FİYATA ARAÇ SATIYORUZ"

Galeri Müdürü Ahmet Elüstün, bayilerden daha yüksek fiyata otomobil sattıklarını kabul ederek, "Şu an bayilerden daha yüksek fiyata satıyoruz. Bayilerde sıfır araç bulunamadığı için esnafta daha yüksek oluyor. Çünkü biz sattığımızı yerine koyamıyoruz. Biz yerine koyamadığımız için o yüzden esnafta yüksek oluyor. Bayiler araç temin etmiyor. Araç gelmediği için onlar arz ve talebi karşılayamıyorlar. Bayilere araç geç geliyor" dedi.