Son dakika: Yargıtay'dan emsal "ayıplı araç" kararı: Yenisiyle değiştirilecek
Son dakika haberine göre Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, çeşitli arızalar veren ve gizli ayıplı olduğu belirlenen aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmeden yerel mahkeme kararını onadı. Aracın yenisiyle değiştirilmesine karar verildi.
İstanbul'da yaşayan bir kişi, 2013'te 360 bin lira değerinde satın aldığı otomobilin beyin arızası vermesi, seyir halindeyken tüm göstergelerin yanıp sönmesi, direksiyonun kilitlenmesi üzerine aracı servise götürdü.
Araç sahibi, otomobilin otomatik olarak kilitlenmesi gereken kapılarının kilitlenmediğini, bagaj kapağı ve rüzgarlıkların seyir halinde veya park halindeyken kendiliğinden açıldığını da ileri sürdü.
Serviste, arızaların giderildiğinin bildirilmesinden sonra aracını kullanmaya devam eden kişi, arızaların tekrarlaması üzerine araçta beyin arızası olduğunu belirterek, noter aracılığıyla aracın değiştirilmesi ya da araç için ödediği bedelin kendisine iadesini talep etti.
Söz konusu taleplerine cevap alamayan araç sahibi, otomobilinin aynı model başka bir araçla değiştirilmesini, bu mümkün değilse yasal faiziyle araç için ödediği bedelin iadesi istemiyle aracın ithalatçısı ve satıcısı olan firmalar hakkında dava açtı.
ARACIN YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ
Aracın ithalatçısı olan firma, mahkemede, ayıp ihbarının 8 gün içinde yapılmadığını, araçta beyin arızası bulunduğuna dair iddiadan yaklaşık 8 ay sonra davanın açıldığını ve araçta herhangi bir kusur olmadığını belirterek, davanın reddini talep etti.
Satıcı firma ise belirtilen arızaların giderilmesi için aracın kendilerine getirilmediğini ve araçta ayıplı ya da üretim hatasına dayanan teknik arızaya rastlanılmadığını ileri sürerek, davanın reddini istedi.
Yargılama sonucu mahkeme, teknik bilirkişi raporu doğrultusunda araçtaki arızanın imalat hatasından kaynaklı gizli ayıp niteliğinde olduğuna ve Türk Borçlar Kanunu 227'nci maddesine göre davacının bu aracın misli ile değiştirilmesini talep edebileceğine hükmetti. Her iki firmayı da sorumlu bulan mahkeme, otomobilin davalılara iadesine, aracın yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.
İstinaf kanun yoluna başvurulması üzerine Bölge Adliye Mahkemesi, aracın misliyle değiştirilmesine ve iadeye yönelik hükmü hukuka uygun buldu.
Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kararını onadı.
Dairenin kararında yerel mahkemenin hükmünde ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmadığına hükmetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB son dakika: Okullarda telafi eğitim zorunlu mu? 2021 telafi eğitim ne zaman, nasıl olacak? Hangi sınıflara olacak?
- A101 27 Mayıs 2021 kataloğu: Bu hafta A101'de hangi ürünler var? Birçok kategoride dev indirim
- Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Cumartesi ve Pazar günü yasakları kalkacak mı? 1 Haziran...
- Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme tarihleri belli mi? Beşiktaş, Galatasaray...
- Hibe desteği ne zaman yatacak? Hibe desteği IBAN hatası nedir, nasıl düzelir? İşte kritik süreç...
- Yeni sezon için tüyo... Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- Kervana o da katıldı! Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde ayrılık iddiası! O güzel isim...
- Ve detayları belli oldu! Maaşın 12 katı yardım fırsatı! SGK başvurana ödüyor...
- 5 yıl vadeli 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Üstelik sıfır faiz fırsatı! Halkbank başvuru şartları...
- Kuruluş Osman Bamsı ölecek mi? Nurettin Sönmez diziden ayrılıyor mu? Bamsı Bey'in tarihteki ölümü...
- SGK o paraları iade edecek! Tercih etmeyenlerin maaşı değişiyor! 5300 prim günüyle 49 yaşında...
- 10 bankadan ucuz kredi müjdesi! 6 ay ödemesiz, geri kalanı 12 eşit taksitle! Vakıfbank, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank...