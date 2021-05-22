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Son dakika | Yargıtay son noktayı koydu! Aldığı sıfır model araç kusurlu çıktı! İşte 7 yıl süren davada çıkan karar
Son dakika haberi... Yargıtay, aldığı sıfır model otomobilin arızalı olduğu gerekçesiyle dava açan tüketiciyi haklı bularak önemli bir kararın altına imza attı. Tüketiciye gizli ayıplı mal satıldığına hükmedilen kararda, ithalatçı firma ile bayi sorumlu tutuldu. Yargıtay, ayıplı aracın tüketiciden alınarak 600 bin liraya yakın değeri olan yeni bir aracın verilmesine karar verdi.
Giriş Tarihi: 22.05.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 09:29
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