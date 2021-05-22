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Haberler Galeri Son dakika | Yargıtay son noktayı koydu! Aldığı sıfır model araç kusurlu çıktı! İşte 7 yıl süren davada çıkan karar

Son dakika | Yargıtay son noktayı koydu! Aldığı sıfır model araç kusurlu çıktı! İşte 7 yıl süren davada çıkan karar

Son dakika haberi... Yargıtay, aldığı sıfır model otomobilin arızalı olduğu gerekçesiyle dava açan tüketiciyi haklı bularak önemli bir kararın altına imza attı. Tüketiciye gizli ayıplı mal satıldığına hükmedilen kararda, ithalatçı firma ile bayi sorumlu tutuldu. Yargıtay, ayıplı aracın tüketiciden alınarak 600 bin liraya yakın değeri olan yeni bir aracın verilmesine karar verdi.

Giriş Tarihi: 22.05.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 09:29
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Son dakika | Yargıtay son noktayı koydu! Aldığı sıfır model araç kusurlu çıktı! İşte 7 yıl süren davada çıkan karar
Yaşadığı Kocaeli’nde lastik fabrikasında işçi olarak çalışan Talih Özek, 7 yıl önce bir otomobil almaya karar verdi. Sıfır kilometre araçlara bakan Özek ünlü bir markanın tam donanımlı bir modelinde karar kıldı.
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Son dakika | Yargıtay son noktayı koydu! Aldığı sıfır model araç kusurlu çıktı! İşte 7 yıl süren davada çıkan karar
Satın aldığı otomobil için bankaya da borçlanan Özek’in hevesi, günler sonra kâbusa dönüştü. Birçok fonksiyonu çalışmayan otomobilin ön camı seyir halindeyken patladı.
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Son dakika | Yargıtay son noktayı koydu! Aldığı sıfır model araç kusurlu çıktı! İşte 7 yıl süren davada çıkan karar
İlk büyük şoku yaşayan Özek soluğu, otomobili satın aldığı Kocaeli’ndeki bayide aldı. Bayi çalışanları hemen ön camı değiştirdi. Yeniden otomobili ile yola koyulan Özek bu kez gece yarısı aynı sorunla karşılaştı.
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Son dakika | Yargıtay son noktayı koydu! Aldığı sıfır model araç kusurlu çıktı! İşte 7 yıl süren davada çıkan karar

GECE YARISI CAM PATLADI
Hürriyet'te yer alan habere göre şehirlerarası bir yoldan gelen Özek'in kullandığı ve içinde aile üyelerinin de olduğu otomobilin ön camı bir kez daha patladı. Ailesi ile kaza geçirme tehlikesi atlatan Özek bir kez daha bayiye gitti.

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Son dakika | Yargıtay son noktayı koydu! Aldığı sıfır model araç kusurlu çıktı! İşte 7 yıl süren davada çıkan karar

Bayi personeli yaptıkları çalışma sonrası Özek'e "Bu aracın bilgisayar yazılımında sorun var. Sorunu gidermemiz imkânsız. Değişmesi gereken parçaları değiştirebiliriz ancak yazılım ile ilgili sorunları çözmemiz imkânsız" dedi.