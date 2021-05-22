Son dakika | Yargıtay son noktayı koydu! Aldığı sıfır model araç kusurlu çıktı! İşte 7 yıl süren davada çıkan karar

GECE YARISI CAM PATLADI

Hürriyet'te yer alan habere göre şehirlerarası bir yoldan gelen Özek'in kullandığı ve içinde aile üyelerinin de olduğu otomobilin ön camı bir kez daha patladı. Ailesi ile kaza geçirme tehlikesi atlatan Özek bir kez daha bayiye gitti.