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İranlı koleksiyoncular İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin hediye ettiği arabanın peşinde

İranlı koleksiyoncular, İran Şahı 'nin 1966 yılında Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Başkanı 'ya hediye ettiği "" olarak bilinen lüks aracı açık artırmada almak için yarışa girdiler.

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 28.05.2021
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İranlı koleksiyoncular İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin hediye ettiği arabanın peşinde

İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin eski Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku'ya hediye ettiği "Paykan Hillman Hunter" olarak bilinen lüks araç, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Artmark adlı müzayede açık artırmaya sunuldu.

İranlı koleksiyoncular İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin hediye ettiği arabanın peşinde

İranlıların Şah Pehlevi'nin hediye ettiği lüks araca ilgileri yoğun oldu.

İranlı koleksiyoncular İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin hediye ettiği arabanın peşinde

İranlı koleksiyoncular, Pehlevi'nin 1966 yılında Romanya Çavuşesku'ya hediye ettiği lüks aracı açık artırmada almak için yarışa girdiler.

İranlı koleksiyoncular İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin hediye ettiği arabanın peşinde

Müzayede evinde Alina Panico yaptığı açıklamada, İranlıların yoğun ilgisine işaret ederek, "Araç için yüzlerce kişiden teklif aldık" ifadelerini kullandı.

İranlı koleksiyoncular İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin hediye ettiği arabanın peşinde

Aracın açık artırmadaki başlangıç fiyatı 4 bin euro olurken, Artmark'ın resmi sitesinde verilen son fiyatın ise 95 bin euro olduğu görüldü.

İranlı koleksiyoncular İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin hediye ettiği arabanın peşinde

İran'da 1967 yılında ilk üretilen otomobil olma özelliğine sahip olan "Paykan Hillman Hunter" İranlılar için ulusal bir sembol anlamı da taşıyor.

Pehlevi, 1966 yılında gerçekleştirdiği Romanya ziyaretinde Çavuşesku'ya karşılıklı dostluk ve güven sembolü olarak söz konusu otomobili hediye etmişti.

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