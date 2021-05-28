İranlı koleksiyoncular İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin hediye ettiği arabanın peşinde
İranlı koleksiyoncular, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin 1966 yılında Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku'ya hediye ettiği "Paykan Hillman Hunter" olarak bilinen lüks aracı açık artırmada almak için yarışa girdiler.
İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin eski Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku'ya hediye ettiği "Paykan Hillman Hunter" olarak bilinen lüks araç, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Artmark adlı müzayede açık artırmaya sunuldu.
İranlıların Şah Pehlevi'nin hediye ettiği lüks araca ilgileri yoğun oldu.
İranlı koleksiyoncular, Pehlevi'nin 1966 yılında Romanya Çavuşesku'ya hediye ettiği lüks aracı açık artırmada almak için yarışa girdiler.
Müzayede evinde Alina Panico yaptığı açıklamada, İranlıların yoğun ilgisine işaret ederek, "Araç için yüzlerce kişiden teklif aldık" ifadelerini kullandı.
Aracın açık artırmadaki başlangıç fiyatı 4 bin euro olurken, Artmark'ın resmi sitesinde verilen son fiyatın ise 95 bin euro olduğu görüldü.
İran'da 1967 yılında ilk üretilen otomobil olma özelliğine sahip olan "Paykan Hillman Hunter" İranlılar için ulusal bir sembol anlamı da taşıyor.
Pehlevi, 1966 yılında gerçekleştirdiği Romanya ziyaretinde Çavuşesku'ya karşılıklı dostluk ve güven sembolü olarak söz konusu otomobili hediye etmişti.
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