Son dakika | İkinci el araba alım satımlarında yeni dönem

ARACI SATAN FİRMA GARANTİ VERMEK ZORUNDA

Hazırlanacak ekspertiz raporunda aracın özellikleri, arıza-hasar durumu ve kilometre bilgilerine yer veriliyor. Boya, kaza, göçük, dolu hasarı şanzıman, motor, fren sistemini kapsayan ve aracın mevcut durumunu gösteren tüm detaylar raporda yer alıyor. Garanti ile birlikte aracı alan kişi veya kişiler araçta ortaya çıkabilecek sorunlarda artık muhatap bulma güveni sayesinde ticaretlerini güven içinde tamamlayabiliyor. İkinci el otomobilin motor, vites kutusu, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik bileşen grubu garanti kapsamında bulunuyor. Bu garanti kapsamı, aracın satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometre, yetki belgesiyle araç satışı yapan firmaların teminatı altında olacak. Sekiz yaş veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki araçlarda ise bu garanti kapsamında yer almıyor.