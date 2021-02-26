İkinci el otomobil alacaklara flaş uyarı! 2. el arabalarda fiyatlar düştü mü?

Ülkemizin kanayan yaralarından bir tanesinin ağır hasarlı araç alımı ve satışı olduğunu ifade eden Batı, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomotiv Meclis toplantılarında en az 2 ayda bir toplantı yapıyoruz ve her toplantımızın gündem maddelerinden bir tanesi de yine bu ağır hasarlı araçlar oluyor. Ağır hasarlı araçlarımızın tamiri yetkili firmalarda yapılmadığı için çıkma parçalarla yeterince özen gösterilmeden yapıldığı için bu araçları satın alan kişiler, aldıktan sonra ciddi masraflarla karşılaşıyorlar. Bu bilerek alınan, karşılaşılan masraflar ve bir de vatandaşların ağır hasarlı olduğunu bilmeden aldığı araçlar var ve ilerleyen dönemlerde bunu öğrendikleri zaman iş işten geçmiş oluyor. Burada da ciddi kayıplar yaşanabiliyor. O nedenle biz özellikle otomotiv sektörünün içerisindeki yönetici ve yetkililer de bunun üzerinde duruyoruz. Ağır hasarlı araçların kesinlikle trafiğe çıkmasını istemiyoruz ya da çıkacaksa da yetkili otomobil bayilerinde tamir edilerek, toplanarak bunun yapılmasını ve bununla birlikte de yetkili ekspertiz raporuyla buna ilaveten de ruhsatlarına, 'ağır hasarlı' ibaresinin yazılmasını istiyoruz. Eğer bir vatandaş ağır hasarlı araç almak istiyorsa, onu bilerek alıyorsa yapacak bir şey yok ama önemli olan burada vatandaşların kandırılmaması" diye konuştu.