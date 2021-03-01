Başkan Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin elektrikli otobüsü için müjde

"Diyelim biri size otonom araç siparişi verdi. Biz aracı raftan alıp teslim etmiyoruz. Aracı, temel olarak otonom özellikli olarak üretiyoruz hatta nerede kullanılacaksa, aracı orası için projelendirip veriyoruz.

Sattığımız ürün başka bir yerde kullanılacaksa, o zaman tekrar oraya gidip haritalandırmayı hatta gerekiyorsa yazılımı yeniden yapmamız lazım. Yani o rotanın haritalandırılmasının yapılması gerekiyor. Ama yerinde de 1 ay çalışmamız lazım."