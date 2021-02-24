İkinci el otomobil fiyatları artacak mı | Sürücüler dikkat! Uzmanlar tarih verdi

Bir başka Galerici Nihat Karip, şöyle konuştu: ''Son iki haftadır piyasalarda olumlu bir hareketlenme var. Araç fiyatları çok yükseldi, çok fazla düşeceğini de düşünmüyorum. Kısıtlamaların kalkmasıyla mart, nisan aylarında daha fazla hareketlenme bekliyoruz. Araç almak için uygun bir zaman olduğunu düşünüyorum. Önceki haftalarla kıyaslarsak son iki haftadır daha fazla araç satıyoruz. Kısıtlamaların da kalkmasıyla piyasalarda hareketlenme olacaktır''.



