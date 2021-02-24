Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
24 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İkinci el otomobil fiyatları artacak mı | Sürücüler dikkat! Uzmanlar tarih verdi İkinci el otomobil fiyatları artacak mı | Sürücüler dikkat! Uzmanlar tarih verdi İkinci el otomobil fiyatları artacak mı | Mart ayında kademeli olarak normalleşme adımlarının atılacağının duyurulmasının ardından ikinci el otomobil piyasasından hareketlilik sinyalleri geldi. Sürekli yükselen ikinci el otomobil fiyatlarının da düşüşe geçtiğini vurgulayan oto galericileri, piyasalarda hareketlenmenin başladığını belirtti. Giriş Tarihi: 24.02.2021 10:52
Koronavirüs salgınından olumsuz yönde etkilenen ikinci el otomobil piyasası son haftalarda normale dönmeye başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Normalleşme adımlarının ve küresel piyasalarda üretimin yeniden normale dönmesinin ardından ikinci el araç piyasasında hareketlenme gözlendi.
Son dönemde ikinci el otomobil fiyatlarında sürekli yükselişin durduğunu aktaran galericiler, normalleşme adımlarıyla birlikte ikinci el otomobil piyasalarında hareketlenme yaşanacağı yönünde görüş bildirdiler.
İkinci el otomobil piyasasında son zamanlarda bir hareketlenme gözlendiğini aktaran Galerici Uğur Potur, ''İkinci el otomobil piyasasında bir hareketlenme oluyor. Fiyatların sürekli yükseldiği bir dönem oldu ama şuanda fiyatlar sabitlenmiş durumda. Yaz dönemine doğru araç satışları artıyor. Mart ayında kısıtlamaların kaldırılmasıyla ikinci el otomobil piyasasının hareketlenmesini bekliyoruz'' dedi.
Bir başka Galerici Nihat Karip, şöyle konuştu: ''Son iki haftadır piyasalarda olumlu bir hareketlenme var. Araç fiyatları çok yükseldi, çok fazla düşeceğini de düşünmüyorum. Kısıtlamaların kalkmasıyla mart, nisan aylarında daha fazla hareketlenme bekliyoruz. Araç almak için uygun bir zaman olduğunu düşünüyorum. Önceki haftalarla kıyaslarsak son iki haftadır daha fazla araç satıyoruz. Kısıtlamaların da kalkmasıyla piyasalarda hareketlenme olacaktır''.