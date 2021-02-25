Sıfır otomobil alacaklara müjde! Sıfır otomobilde büyük fırsat
Sıfır otomobil almak için bekleyenlere müjdeli haber verildi. Birçok firma sıfır otomobillerde büyük kampanyalar düzenledi. Fiat'tan Hyundai'ye Nissan'dan Opel'e kadar önemli markalar sıfır otomobil alacaklara yeni fırsatlar sundu.
Otomobil firmaları yaptıkları kampanyalarla sıfır araç satın almak isteyen müşterileri için uygun koşullar oluşturmaya çalışıyorlar. Milliyet'te yer alan habere göre, 2021 senesine de süratli başlayan sektörde markalar, Şubat ayına özel 'kış kampanyalarını' yayımladılar.
Peki 200 bin lira bandının altında sıfır araç var mı? İşte firmaların 200 bin liranın altında satışa sunduğu en uygun otomobilleri...
Fiat
Egea Sedan Easy tavsiye edilen kampanyalı fiyat 130.900 TL. Firmanın tavsiye edilen liste fiyatı ise 135.900 TL.
Renault
Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 model tavsiye edilen liste fiyatı 141.050 TL. 2021 modelinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.
Dacia
Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg 2021 model tavsiye edilen satış fiyat 141.900 TL. Aracı almak isteyenler fiyat farkıyla çeşitli opsiyonlar da ekleyebiliyor.
Citroen
C3 1.2 PureTech 5 İleri Manuel 2021 model kampanyalı anahtar teslim fiyatı 151.500 TL. Aynı aracın 2020 modelinin satış fiyatı ise 145.500 TL
Hyundai
İ10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) tavsiye edilen nakit indirimli satış fiyatı 153.450 TL. Aracın tavsiye edilen liste fiyatı ise 157.450 TL.
Peugeot
208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 lansmana özel tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 169.000 TL. Aracın kampanyasız liste fiyatı ise 176.000 TL.
Opel
Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 172.900 TL. Araca fiyat farkıyla farkı özellikler de ekletilebiliyor.
Mitsubishi
Space Star 1.2 INTENSE CVT tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı 177.500 TL. Aracın 2020 modeli ise 170.000 TL'den satılıyor.
Volkswagen
Polo 1.0 80 PS Manuel tavsiye edilen fiyat 181.800 TL. Aracın farklı özellikleriyle beraber fiyatı 230 bin liranın üzerine kadar çıkıyor.