İkinci el otomobil fiyatları düştü mü? İşte 100 bin TL altındaki 2. el arabalar

İkinci el otomobil alacaklara müjdeli haber geldi. Otomobil piyasasını takip edenler yüzde 15'lik düşüşün yaşanmasıyla araştırmalarını sıklaştırdı. Birçok sürücü 100 bin TL altındaki 2. el arabaları merak ediyor. İşte 2. el arabalarda yaşanan fiyat düşüşüyle 100 bin TL altında alınabilecek arabalar.