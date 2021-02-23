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Haberler Galeri İkinci el otomobil fiyatları düştü mü? İşte 100 bin TL altındaki 2. el arabalar

İkinci el otomobil fiyatları düştü mü? İşte 100 bin TL altındaki 2. el arabalar

İkinci el otomobil alacaklara müjdeli haber geldi. Otomobil piyasasını takip edenler yüzde 15'lik düşüşün yaşanmasıyla araştırmalarını sıklaştırdı. Birçok sürücü 100 bin TL altındaki 2. el arabaları merak ediyor. İşte 2. el arabalarda yaşanan fiyat düşüşüyle 100 bin TL altında alınabilecek arabalar.

Giriş Tarihi: 23.02.2021 09:34
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İkinci el otomobil fiyatları düştü mü? İşte 100 bin TL altındaki 2. el arabalar

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl sıfır araç tedarikinde yaşanan sıkıntı ve kredi faizlerindeki yükseliş sonrası fiyatları uçuşa geçen ikinci el araç piyasasında rüzgar tersine döndü.

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İkinci el otomobil fiyatları düştü mü? İşte 100 bin TL altındaki 2. el arabalar

İkinci el araç piyasasında yaprak kımıldamazken fiyatlarda ise yüzde 15 civarında düşüş yaşandı.

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İkinci el otomobil fiyatları düştü mü? İşte 100 bin TL altındaki 2. el arabalar
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İkinci el otomobil fiyatları düştü mü? İşte 100 bin TL altındaki 2. el arabalar

Fiat Albea 2011 - 2012 model

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İkinci el otomobil fiyatları düştü mü? İşte 100 bin TL altındaki 2. el arabalar

50 bin ile 85 bin TL arası