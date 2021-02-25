Sabancı, Türkiye’nin otomobilinin lastikleri için çalışıyor

2020 yılsonu finansal gerçekleşmelerini açıklayan Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, yerli otomobile lastik tedariki konusunda çalıştıklarını söyledi. Alper, "Hem Lassa hem Bridgestone lastikleri bir elektrikli arabaya hizmet edebilecek yetkinlikte. İki markamız da hali hazırda dünya üzerindeki birçok elektrikli araca bu hizmeti veriyor" dedi.



EŞARJ'I BÜYÜTECEK

Elektrikli araçlar için şarj istasyonları alanında büyüme planları yaptıklarını da anlatan Alper, "Bu alanda Eşarj firmasının yüzde 80'ini satın aldık. Bu istasyonları Türkiye'ye yaymaya başladık. Yurtiçi yatırımlarımızın yanında yurtdışına da bunu ihraç ediyoruz. Yakın zamanda TEMSA, İsveç'e elektrikli otobüs satmıştı, hemen akabinde Eşarj gerekli istasyonlarının ihracatını tamamladı. Dolayısıyla biz bu konuda hazırız ancak şu anda Enerji Bakanlığı'mızın yaptığı bir altyapı değerlendirmesi var. Bu süreç tamamlandığında biz de desteklemeye ve büyümeye hazır durumdayız" diye konuştu.