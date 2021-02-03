Araç sahipleri dikkat! e-Devlet'e yeni özellik geldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada e-Devlet Kapısı’nın yeni özelliği duyuruldu. Bakanlıktan, "Araçlarım hizmete girdi. Vergi borcu sorgulama ve ödeme dahil aracınızı ilgilendiren tüm hizmetlere tek bir noktadan ve dijitalin hızıyla e-Devlet Kapısı üzerinden erişebilirsiniz." bilgisi paylaşıldı.
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e-Devlet Kapısı'nın yeni özelliği "Araçlarım" hizmete sunuldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sosyal medya ağı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Vergi borcu sorgulama ve ödeme dahil aracınızı ilgilendiren tüm hizmetlere tek bir noktadan ve dijitalin hızıyla e-Devlet Kapısı üzerinden erişebilirsiniz." denildi.