03 Şubat 2021, Çarşamba
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Araç sahipleri dikkat! e-Devlet'e yeni özellik geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada ’nın yeni özelliği duyuruldu. Bakanlıktan, "Araçlarım hizmete girdi. Vergi borcu sorgulama ve ödeme dahil aracınızı ilgilendiren tüm hizmetlere tek bir noktadan ve dijitalin hızıyla e-Devlet Kapısı üzerinden erişebilirsiniz." bilgisi paylaşıldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.02.2021 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
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Araç sahipleri dikkat! e-Devlet'e yeni özellik geldi

e-Devlet Kapısı'nın yeni özelliği "Araçlarım" hizmete sunuldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sosyal medya ağı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Vergi borcu sorgulama ve ödeme dahil aracınızı ilgilendiren tüm hizmetlere tek bir noktadan ve dijitalin hızıyla e-Devlet Kapısı üzerinden erişebilirsiniz." denildi.

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