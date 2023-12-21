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Pamukkale Üniversitesi KPSS 50 puan ile personel alıyor! Başvuru şartları neler? İşte detaylar….

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 21.12.2023
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Pamukkale Üniversitesi KPSS 50 puan ile personel alıyor! Başvuru şartları neler? İşte detaylar….

Pamukkale Üniversitesi lise mezunu 154 sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum başvuruda bulunacak adaylardan en az 50 KPSS puan şartı aradığını duyurdu. İşte başvuru şartları ve tarihi…

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