Bakanlıktan 7.158 personel alımı müjdesi! Lise mezunu adaylar başvurabilecek! İşte açıklanan kadrolar ve kontenjanlar…
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılında en az lise mezunu 7.158 personel alımı yapacak. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, "Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarımsal üretimdeki gücümüze güç katmaya, üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde ifade kullanıldı. Bu personel alımları, Bakanlık'ın tarım sektöründeki etkinliği ve verimliliği arttırma hedefine katkı sağlayacak. İşte alım yapılacak kadrolar ve detaylar…
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılında 7.158 kişiyi istihdam etmek üzere planlarını açıkladı. Bu istihdamın detayları arasında 5 bin 500 sözleşmeli personel, 1.500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı bulunuyor. Henüz başvuru süreciyle ilgili ayrıntılar netleşmemiş olsa da, adaylardan en az lise mezunu olmaları şartı aranacak gibi görünüyor. KPSS puanları ise kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte, adaylardan en az 55 puan alınması bekleniyor. İşte Bakanlık tarafından açıklanan kadrolar ve kontenjanlar….
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK!
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları için kurumlarca ilanların yayınlanması bekleniyor. Kurumlar 2024 yılı için hazırlıklarını tamamladıktan sonra yeni yılın başlaması ile birlikte ilanları bir bir resmi internet adresleri üzerinden paylaşacak.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: - "Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarımsal üretimdeki gücümüze güç katmaya, üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz"
ALIM YAPILACAK KADROLAR VE KONTENJANLAR!
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