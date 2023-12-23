Bakanlıktan 7.158 personel alımı müjdesi! Lise mezunu adaylar başvurabilecek! İşte açıklanan kadrolar ve kontenjanlar…

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılında 7.158 kişiyi istihdam etmek üzere planlarını açıkladı. Bu istihdamın detayları arasında 5 bin 500 sözleşmeli personel, 1.500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı bulunuyor. Henüz başvuru süreciyle ilgili ayrıntılar netleşmemiş olsa da, adaylardan en az lise mezunu olmaları şartı aranacak gibi görünüyor. KPSS puanları ise kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte, adaylardan en az 55 puan alınması bekleniyor. İşte Bakanlık tarafından açıklanan kadrolar ve kontenjanlar….