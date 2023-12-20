KPSS 55 puan yeterli! Büro Personeli, Aşçı, Şoför, Teknisyen, Temizlik ve Güvenlik Görevlisi, kadroları için şartlar belli oldu

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

- Çeşitli KHK'lar ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

- Lisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 55 puan almış olmak, Önlisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türünden en az 55 puan almış olmak, Lise mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türünden en az 55 puan almış olmak.

MÜTERCİM-TERCÜMAN pozisyonuna başvuracak adaylarda; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 inci maddesinin (c) bendi kapsamında başvuracak adayların, 2022 KPSS-P3 puan sırasına konulmak kaydıyla ilan edilen unvan için 10 (on) katı adayın yazılı ve / veya sözlü sınav başarı sıralaması esas alınacaktır. Yazılı ve / veya sözlü sınav için ayrıca duyuru yapılacaktır.

GEMİ ADAMI pozisyonuna başvuracak adaylarda; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara ekli I sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonları için sınav şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.