19 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri KPSS 65 puanı olan E- Devlet’ten başvurabiliyor! ÖSYM Uzman Yardımcısı alımına başladı! İşte başvuru şartları…

KPSS 65 puanı olan E- Devlet’ten başvurabiliyor! ÖSYM Uzman Yardımcısı alımına başladı! İşte başvuru şartları…

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 19.12.2023 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
ABONE OL
KPSS 65 puanı olan E- Devlet’ten başvurabiliyor! ÖSYM Uzman Yardımcısı alımına başladı! İşte başvuru şartları…

ÖSYM Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş adaylar arasından Uzman yardımcısı alımı yapacağın açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin detayları duyuran kurum, en az 65 KPSS puan şartı arıyor. İşte ayrıntılar…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7'nci dereceli kadroya atanmak üzere giriş sınavı ile Uzman Yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. En az 4 yıllık üniversite mezunu adayların başvurularını kabul edeceğini açıklayan kurum yine adaylardan en az 65 KPSS puan şartı istiyor. İşte başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen detaylar…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

ÖSYM personel alımı başvuruları 19 Aralık 2023 tarihinde başlayıp 2 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvurularını yapacak.

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, yukarıdaki tabloda yer alan puan türlerine göre en az birinden asgari 65 puana sahip olmak. Müracaat şartlarını taşıyan adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak, ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday yazılı sınava davet edilecektir (Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına alınacaktır),

2) Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

4) 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

5) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimî vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak,

6) Bu kadrolara başvuran adaylar, Başkanlığımızın kurumsal mevzuatı (Sınav süreçlerinde, kendi çalışma alanlarını ilgilendiren sınavlara, göreve başladığı tarih esas alınmak kaydıyla 3 yıl, diğer disiplinlerde ise ilgili sınavlara 1 yıl boyunca katılamama, çalışma alanı ile ilgili dönemsel olarak "Kapalı alanda" görev yapma) çerçevesinde çalışmayı kabul etmiş sayılır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA