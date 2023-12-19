KPSS 65 puanı olan E- Devlet’ten başvurabiliyor! ÖSYM Uzman Yardımcısı alımına başladı! İşte başvuru şartları…
ÖSYM Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş adaylar arasından Uzman yardımcısı alımı yapacağın açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin detayları duyuran kurum, en az 65 KPSS puan şartı arıyor. İşte ayrıntılar…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7'nci dereceli kadroya atanmak üzere giriş sınavı ile Uzman Yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. En az 4 yıllık üniversite mezunu adayların başvurularını kabul edeceğini açıklayan kurum yine adaylardan en az 65 KPSS puan şartı istiyor. İşte başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen detaylar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
ÖSYM personel alımı başvuruları 19 Aralık 2023 tarihinde başlayıp 2 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvurularını yapacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1) 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, yukarıdaki tabloda yer alan puan türlerine göre en az birinden asgari 65 puana sahip olmak. Müracaat şartlarını taşıyan adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak, ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday yazılı sınava davet edilecektir (Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına alınacaktır),
2) Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
4) 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
5) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimî vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak,
6) Bu kadrolara başvuran adaylar, Başkanlığımızın kurumsal mevzuatı (Sınav süreçlerinde, kendi çalışma alanlarını ilgilendiren sınavlara, göreve başladığı tarih esas alınmak kaydıyla 3 yıl, diğer disiplinlerde ise ilgili sınavlara 1 yıl boyunca katılamama, çalışma alanı ile ilgili dönemsel olarak "Kapalı alanda" görev yapma) çerçevesinde çalışmayı kabul etmiş sayılır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kış soğuklarında cildinizi neme doyuracak! Tek bir yağ ile kırışıklık, egzama, mantar, sedef her sorunu çözün!
- Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak? 2024 ilk oruç ne zaman, hangi tarihte tutulacak? Diyanet takvimi
- Aydınlık Yarınlara sınav sonuçları | 2023 Online Kitap Okuma Yarışması Aydınlık Yarınlara yetişkin, ilkokul, ortaokul, lise sonuç sorgulama...
- Kız ve Erkek bebek isimleri | 2023 yılının en sevilen bebek isimleri ortaya çıktı! Geçen yılın isimleri hala ilk sırada...
- Süper Kupa Final maçı tarihi | Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta, nerede oynanacak?
- Galatasaray'a yeni Sacha Boey! O da Fransa'dan geliyor! Puzzle'ın eksik parçası tamamlanıyor
- Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? 2023'te Türkiye o ülkeleri bir bir geride bıraktı
- Güneş Patlaması oldu mu, etkileri neler? Elektrik ve radyo sinyalleri bozulacak mı? NASA detaylarıyla duyurdu: 2017'den itibaren...
- En zorlu optik test! Resimdeki kadını görebilmek samanlıkta iğne aramaktan daha zor!
- Yarın okul var mı, yok mu? 18 Aralık Pazartesi 2023 okullar tatil mi, son durum ne? Valilik, MEB açıklamaları...
- En uzun gece ne zaman? 2023 günler ne zaman uzamaya başlayacak? Kış ve yaz gündönümü tarihleri…
- Milli Piyango 2024'te çıkabilecek en şanslı rakamlar! Yapay Zeka tahmin etti: Büyük ikramiye bu biletlere çıkabilir...