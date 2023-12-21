İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı, geçtiğimiz günlerde yapılan sınavın ardından heyecanla beklenen bir aşamaya daha geçti. Sınavın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından internet sitesinden erişime açıldı. Bu, adayların kendi performanslarını değerlendirmelerine ve sınav sonuçlarına dair ilk izlenimlerini oluşturmalarına olanak tanıdı. Şimdi ise tüm gözler, sınav sonuçlarının resmi olarak açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?