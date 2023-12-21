Kaymakamlık sınav sonuç tarihi ÖSYM 2023 | Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık), büyük bir katılımla gerçekleşti. Sınav, Türkiye genelinde 7 il ve 9 sınav merkezindeki 47 binada düzenlenirken, toplamda 22 bin 15 adayın bu önemli sınava katılım sağladığı bilgisi paylaşıldı. Peki Kaymakamlık-2023 sınav sonuçları ne zaman?
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı, geçtiğimiz günlerde yapılan sınavın ardından heyecanla beklenen bir aşamaya daha geçti. Sınavın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından internet sitesinden erişime açıldı. Bu, adayların kendi performanslarını değerlendirmelerine ve sınav sonuçlarına dair ilk izlenimlerini oluşturmalarına olanak tanıdı. Şimdi ise tüm gözler, sınav sonuçlarının resmi olarak açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimiyle Kaymakam Adaylığı Giriş sınavı sonuç tarihi duyuruldu.
Adaylar, sınav sonuçlarını 28 Aralık 2023 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
CEVAP ANAHTARLARI AÇIKLANDI
Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.
Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 13 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59'da sonlandı.
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- Kaymakamlık sınav sonuç tarihi ÖSYM 2023 | Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman?
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