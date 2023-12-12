Kızılay KPSS şartsız yılın son alımlarına başladı! 6 İl 15 farklı kadroda personel alımı yapılacak! İşte kadrolar
Türkiye'nin önde gelen yardım kuruluşlarından biri olan Kızılay, kamu personeli seçme sınavı (KPSS) şartını aramaksızın 6 farklı il için 15 farklı kadroya personel alımı gerçekleştirecek. Şirket, insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda planlanan bu alımlar için başvuruları resmi kariyer sayfası üzerinden online olarak almaya başladı. İşte Kızılay'ın alım yapacağı boş kadroların tam listesi...
Türk Kızılayı, yılın son personel alımı için heyecan verici bir adım atarak kadro listesini kamuoyuyla paylaştı. 6 farklı ilde 15 farklı kadroya personel alımı yapacak olan kurum, bu alımlar için adaylardan KPSS puanı şartı aramayacak. Türk Kızılayı, başvuruları resmi kariyer sayfası üzerinden online olarak almaya başladı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, kurumun internet sitesinde yer alan ilanı inceleyerek başvuru şartları, tarihleri ve diğer ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirler. İşte Kızılay'ın alım yapacağı kadroların listesi ve başvuru sürecine dair tüm ayrıntılar…
KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kızılay personel alımı başvurusunda bulunabilmek için öncelikle Kızılay Kariyer sayfası basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx adresine giriş yapın. Kaşınıza alım yapılacak boş kadrolara ilişkin ilanlar listelenecek. Başvuru yapmak istediğiniz ilana giriş yaparak başvur ikonuna tıklayın.
Daha öncesinde başvuru bulunduysanız başvurunuz direkt alınacaktır. İlk defa başvuruda bulunuyorsanız. Öncesinde hesap oluştur kısmından kişisel verilerinizi doldurarak yeni hesap oluşturmanız ve başvuru sürecini öyle tamamlamanız gerekiyor.
KIZILAY HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPACAK?
- Proje Sorumlusu
- SATIŞ UZMANI TRABZON (KIZILAY YATIRIM A.Ş.)
- SATIŞ UZMANI İZMİR (KIZILAY ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.)
- SATIŞ MÜDÜRÜ (KIZILAY YATIRIM A.Ş.)
- Proje Yönetimi Uzmanı (Kızılay Yatırım A.Ş.)
- Sözleşme Yönetimi Uzmanı (Kızılay Yatırım A.Ş.)
- MALİYET MUHASEBESİ UZMANI ( ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.)
- SATIN ALMA UZMANI (ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş. )
- Evde Bakım Hemşiresi (Sağlık A.Ş.)
- İç Hastalıkları Uzmanı (Dahiliye Uzmanı) (Sağlık A.Ş.)
- Uluslararası Hasta Hizmetleri Saha Yetkilisi (Sağlık A.Ş.)
- Uluslararası Rus-Bdt Bölgesi Sorumlusu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A SPOR CANLI YAYIN İZLE! 12 Aralık 2023 A SPOR yayın akışı / canlı yayın linki...
- 2024 TOKİ başvuruları başladı mı? TOKİ başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler? toki.gov.tr
- TOKİ açık arttırma satışı "emlakmuzayede.com.tr" | 13-14 Aralık konut, iş yeri satışı sonuçları ne zaman açıklanır? Ankara, Adana, Şanlıurfa, Kocaeli...
- Taşeron ve kamu işçisi 2. tediye ödemesi ne zaman? Aralık 4D'liye ikramiye ödemesi ne kadar, kaç TL? 2024 İLAVE TEDİYE ödeme takvimi...
- Gelinim Mutfakta 12 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Bugün birinci kim oldu?
- Kopenhag maçına saatler kala Galatasaray'a 13 milyon euroluk yıldız! Türk futbolunda asrın transferi
- Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? GS gruptan nasıl çıkar, hangi durumlarda elenir?
- 2024'te fişi çekilecek! Kimliklerde yeni dönem başlıyor! B sınıfı ehliyeti olanlar...
- 5 BİN TL İKRAMİYE SON DAKİKA: SSK, Bağkur, çiftçi (ÇKS) emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Çalışan emekliye 5000 TL...
- AVPGY HALKA ARZ TARİHİ 2023: Avrupakent GYO halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir? Hisse fiyatı, talep toplama işlemi...
- Genel Af son durum 2023 | Mahkumlara af var mı, yok mu, çıkacak mı, kimleri kapsıyor? 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri...
- TBMM 250 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi sorgulama! tbmm.gov.tr duyurular...