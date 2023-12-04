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TCDD kura ile işçi alımı başladı! İŞKUR üzerinden başvuru şartları açıkladı! İşte kadro ve detayları…

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Giriş Tarihi: 04.12.2023 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
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TCDD kura ile işçi alımı başladı! İŞKUR üzerinden başvuru şartları açıkladı! İşte kadro ve detayları…

TCDD, İŞKUR üzerinden en az lise mezunu işçi alımı yapacağını ilan etti. İki farklı kadro için alım yapacağını açıklayan kurum, tren teşkil işçisi adaylarından KPSS puan şartı ararken gemi yükleme işçisi adaylarını noter kurası ile görevlendirecek. İşte ayrıntılar….

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 42 tren teşkil işçisi ve İzmir Liman İşletme Müdürlüğüne 20 gemi yükleme işçisi olmak üzere toplamda 62 işçi alımı yapacağını açıkladı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvuruları toplayan kurum, tren teşkil işçisi adaylarından KPSS puan şartı ararken gemi yükleme işçisi adaylarından KPSS şartı aramıyor. Başvuru sürecini baları ile tamamlayan gemi yükleme işçisi adayları noter huzurunda çekilen kura ile belirlenecek. İşte TCDD işçi alımına ilişkin merak edilen detaylar…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları 4 Aralık 2023 tarihinde başlayıp 8 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar İŞKUR Açık İş ilanları esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx sayfası üzerinden E-Devlet şifresi ile başvurularını tamamlayabilecek. Alım yapılacak kadroları görebilmek için İŞKUR arama sayfasına TCDD yazarak ara ikonuna tıklamanız yeterli….

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Tren Teşkil İşçisi Başvuru Şartları

1-İşgücü talebine başvuru yapacak adayların;

- İlan edilen meslek yüksekokulu programlarından mezun olması,

- İlan tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

2- İlan edilen işgücü talebine başvuru yapıp nihai listede bulunan adayların; TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında aşağıda belirtilen evrakları TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca kontrol edilerek teslim alınacaktır.

İlanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenecek ve başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR'a bildirilecektir.

3- Evrakları teslim alınıp, başvurusu kabul edilen adayların sözlü sınavı, TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihte TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

4- Başvuru yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,

Mezun oldukları bölüm/program bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 10 puan üzerinden değerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknik konulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların ortalamasının %50'si, KPSS puanının %50'si alınarak başarı puanı belirlenip, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

5- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır.

6- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün işgücü taleplerinden sadece birine müracaat edebilecektir.

7- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

8-İşe başlayan Tren Teşkil İşçileri 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.

9-İşe başlayan Tren Teşkil İşçilerinin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.

10- Tren Teşkil İşçileri atandığı işyerinde en az 5 yıl çalışacak olup, bu süre içerisinde nakil talebinde bulunamayacaktır. 5 yılını dolduran tren teşkil işçilerinin nakil talepleri işyerlerinin kadro mevcut durumuna göre değerlendirilecektir.

11- İşe başlayan Tren Teşkil İşçileri vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.

12- Tren Teşkil İşçisi olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlardan; görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının ½ si tazminat olarak geri alınacaktır.

Gemi Yükleme İşçisi Başvuru Şartları

1-İşgücü talebine başvuru yapacak adayların;

- Belirtilen meslek lisesi bölümünden mezun olması,

- İlan tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

2- İlan edilen işgücü talebine başvuru yapıp nihai listede bulunan adayların, ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını belirlemek için noter huzurda kura çekimi öncesi aşağıda belirtilen belgeleri TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca 18.12.2023 – 29.12.2023 tarihleri arasında kontrol edilerek teslim alınacaktır.

Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR'a bildirilecektir.

3- Başvuru yapan adaylarda KPSS şartı aranmadığından evrak teslimi yapanların işgücü talebinin dört katından fazla olması durumunda sözlü sınavına katılacak iş gücü talebinin 4 katı aday, 09.01.2024 tarihinde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir.

4- Adayların sözlü sınavı, TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihte TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

5- Başvuru yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,

Mezun oldukları bölüm/program bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 10 puan üzerinden değerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknik konulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan ortalaması alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

6- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır.

7- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün işgücü taleplerinden sadece birine müracaat edebilecektir.

8- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

9- İşe başlayan gemi yükleme işçileri 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.

10- İşe başlayan gemi yükleme işçilerinin deneme süresi 1 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi feshedilecektir.

11- İşe başlayan gemi yükleme işçilerinin vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.

12- Gemi yükleme işçisi olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlardan; görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının ½ si tazminat olarak geri alınacaktır.

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