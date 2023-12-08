KPSS YOK! Jandarma Kura ile lise mezunu işçi alımı başladı! İŞKUR şartları açıklayıp başvuruları toplamaya başladı
Jandarma Dikimevi Müdürlüğü, lise mezunu işçi alımı için ilan yayınladı. İŞKUR aracılığıyla başvuruları almaya başlayan kurum, kadrolarındaki boş pozisyonları KPSS şartı aramaksızın dolduracak. Başvuru sürecinde adaylar arasında eşitlik sağlamak amacıyla kura yöntemi uygulanacak. İşte başvuru şekli ve ekranı…
Jandarma Dikimevi Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla terzi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvuruların başladığı süreçte, kurum tarafından yapılan açıklamada, adaylardan KPSS puanı şartı aranmayacağı vurgulandı. İlan, en az lise mezunu olan herkesin başvurabileceği bir fırsat sunuyor. Tercih edilen adayların belirlenmesinde ise noter kurası yöntemi uygulanacak. İş arayanlar, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ilanı inceleyerek başvuru süreci, gerekli belgeler ve diğer detaylar hakkında bilgi edinebilirler. İşte ilana ilişkin başvuru şekli ve merak edilen detaylar…
BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?
Jandarma Dikimevi Müdürlüğü terzi alımı başvuruları 4 Aralık 2023 tarihinde başlayıp 8 Aralık 2023 tarihinde sona erecek.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Jandarma Dikimevi Müdürlüğü işçi alımına başvuruda bulunabilmek için öncelikle İŞKUR açık iş ilanları esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın. Akabinde "İlan No" bölümüne "00007959363" ilan numarasını yazın ve ara butonuna tıklayın. Kurum tarafından yayınlanan ilan listelenecektir.
İlana giriş yapın ve E-Devlet şifresi ile birlikte ilana başvurunuzu kolayca tamamlayın.
ALIMA İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR
1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) kayıtlı olan yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde yerleşim yeri adresini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. Adres değişikliklerinde adayların e-Devlet üzerinden veya Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunda kayıtlı olan taşınma tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunu İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.
ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
A- Ortaöğretim kurumlarından; konfeksiyon, tekstil konfeksiyon, hazır giyim, giyim, kesim, kadın/erkek terziliği, moda tasarımı, moda giysi tasarımı, tekstil, giyim teknolojileri, erkek/kadın giyim modelistliği, hazır giyim model makineciliği, model makinecilik, modelistlik, giysi kalıp tasarımı ve üretimi bölüm/dallarından birinden mezun olmak
B- Konfeksiyon, tekstil konfeksiyon, hazır giyim, giyim, kesim, kadın/erkek terziliği, moda tasarımı, moda giysi tasarımı, tekstil tasarımı, giyim teknolojileri, erkek/kadın giyim modelistliği, hazır giyim model makineciliği, model makinecilik, modelistlik, giysi kalıp tasarımı ve üretimi bölümlerinden birine haiz kalfalık (kalfalık belgesi 3308 sayılı mesleki eğitim kanunun 16. maddesi kapsamına göre düzenlenmiş olacaktır) veya ustalık ya da usta öğreticilik(hangi branş/dala ilişkin alındığına yönelik ustalık belgesi de ibraz edilecektir) belgelerinden birine sahip olmak
C- Noter huzurunda yapılacak kura çekimi, belge kontrolü, sözlü/uygulamalı sınav yeri, tarihi ve sonuçları Jandarma Genel Komutanlığının resmi internet sayfasından ilan edilecektir (https://www.jandarma.gov.tr). Ayrıca adayların cep telefonuna SMS yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
D- Adaylar belge kontrolüne gelirken T.C. kimlik kartı ve belgelerini (diploma, kalfalık, ustalık, usta öğreticilik) asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecektir.
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