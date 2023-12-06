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Lise mezunu personel alımı başladı! Ege üniversitesi kadro ve şartları açıkladı! İşte başvuru ekranı

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Giriş Tarihi: 06.12.2023 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
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Lise mezunu personel alımı başladı! Ege üniversitesi kadro ve şartları açıkladı! İşte başvuru ekranı

Ege üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları yayınlanan ilan ile duyuran kurum KPSS puan sıralaması esasına göre görevlendirme yapacak. İşte başvuru ekranı…

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