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VGM lise mezunu personel alımı başladı! Başvuruda bulunacak adayların en az lise mezunu olması şart

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 07.12.2023
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VGM lise mezunu personel alımı başladı! Başvuruda bulunacak adayların en az lise mezunu olması şart

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) KPSS 60 puan ile belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacak. İşte başvuru ekranı ve detaylar…

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