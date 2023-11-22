DSİ işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı | Devlet Su İşleri en az ilkokul mezunu personel alımı ilanını duyurdu! Sıhhi Tesisatçı iş başvuru şartları neler?
Devlet Su İşleri (DSİ) işçi alımı duyurusunda bulundu. İŞKUR üzerinden yapacağı alıma ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. En az ilkokul mezunu olma şartı bulunan ilana başvuruda bulunmak isteyen adaylar kolaylıkla işlemlerini İŞKUR üzerinden yapabilecekler. Peki DSİ işçi alımı şartları neler? İşte detayları...
Devlet Su İşleri (DSİ), yeni işçi alımı için duyuru yaptı. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olan alıma dair detaylar, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. İlan, en az ilkokul mezunu adayları kapsıyor ve başvuru işlemleri oldukça kolay bir şekilde İŞKUR üzerinden tamamlanabilecek. Peki sıhhi tesisatçı iş başvuru şartları neler?
BAŞVURUNUN SON GÜNÜ NE ZAMAN?
Devlet Su İşleri (DSİ), İŞKUR üzerinden yayımlanan yeni personel alım ilanı ile dikkat çekiyor. Bu ilan kapsamında, alımlar DSİ 20. Bölge Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş ili için gerçekleştirilecek.
Söz konusu alımda, Sıhhi Tesisatçı mesleği için personel aranmaktadır. Başvurular, 24 Kasım tarihine kadar yapılabilecek olup, başvuru süreci saat 23.59'da sona erecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
📌En az ilkokul en fazla lise ve dengi öğretim mezunu olmak,
📌Eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak şekilde yaralananların işçi olarak alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bentlerinde yer aldığı şekilde durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
📌Kuruma ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunmayacaktır.
📌Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerinin; Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının Isıtma ve Sıhhi Tesisat Sistemleri, Güneş Enerjisi ve 📌Tesisat Sistemleri, İklimlendirme Sistemleri, Soğutma Sistemleri dallarının birinden mezun olmak veya son başvuru tarihinden önce alınmış bu dallara ait MEB onaylı Ustalık belgelerinden birine sahip olmak.
📌İlan tarihi olan 20.11.2023 tarihi itibariyle en fazla 35 yaşında olmak. (20/11/1988 tarihinden sonra doğmuş olmak)
📌Çalışma yeri, hizmet gerekleri doğrultusunda ilgili Bölge Müdürlüğünün Kahramanmaraş İlinde sorumluluk sahasında bulunan Şube Müdürlüğü, Başmühendislik veya Şeflik olacaktır.
İŞKUR DSİ PERSONEL ALIMI İŞ İLANI VE BAŞVURU EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!
İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuruda bulunacaklar, "iskur.gov.tr" adresinden üye olmaları gerekmektedir. Öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, detaylı bir sorgulama için; aranılan pozisyon, meslek, nitelik, beceri, firma adı, öğrenim durumu, iş yeri ünvanı, çalışma yeri gibi bilgiler seçilmelidir. Bu aşamalardan sonra İŞKUR ilanları sayfası görüntülenebilecektir.
İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?
İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır.
İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.
Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.
Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.
Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.
İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi işveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.
Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.
İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.
İŞKUR KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
İŞKUR kayıt belgesi için İŞKUR iş müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır. Sadece T.C vatandaşları başvuru yapabilmektedir. Reşit olan kişiler için askerliği bitirme şartı aranmaktadır. Kişi hiç eğitim almamış veya çalışmamış ise İŞKUR üzerinden mesleki eğitim alabilmektedir. İŞKUR kaydı için sadece İŞKUR'dan alınmış belgeler geçerlidir.
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