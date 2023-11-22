DSİ işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı | Devlet Su İşleri en az ilkokul mezunu personel alımı ilanını duyurdu! Sıhhi Tesisatçı iş başvuru şartları neler?

📌Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerinin; Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının Isıtma ve Sıhhi Tesisat Sistemleri, Güneş Enerjisi ve 📌Tesisat Sistemleri, İklimlendirme Sistemleri, Soğutma Sistemleri dallarının birinden mezun olmak veya son başvuru tarihinden önce alınmış bu dallara ait MEB onaylı Ustalık belgelerinden birine sahip olmak.

📌İlan tarihi olan 20.11.2023 tarihi itibariyle en fazla 35 yaşında olmak. (20/11/1988 tarihinden sonra doğmuş olmak)

📌Çalışma yeri, hizmet gerekleri doğrultusunda ilgili Bölge Müdürlüğünün Kahramanmaraş İlinde sorumluluk sahasında bulunan Şube Müdürlüğü, Başmühendislik veya Şeflik olacaktır.

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