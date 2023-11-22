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Amasya Üniversitesi Mühendis, Spor uzmanı, Büro Personeli, Destek Personeli ve Teknisyen alımına başladı! İşte başvuru şartları…

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Giriş Tarihi: 22.11.2023 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023
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Amasya Üniversitesi Mühendis, Spor uzmanı, Büro Personeli, Destek Personeli ve Teknisyen alımına başladı! İşte başvuru şartları…

Amasya Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az 60 KPSS puan şartı arıyor.

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