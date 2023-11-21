İŞKUR şartları duyurdu! İlkokul mezunu 5.626 personel alımı başladı! İşte temizlik görevlisi alımı yapan kurumlar

İŞKUR, Türkiye genelinde temizlik görevlisi alımları için yeni ilanlarını duyurmaya devam ediyor! Özel sektör ve kamu kurumları, farklı illerde istihdam sağlamak üzere en az ilkokul mezunu adayları bekliyor. İlanlar arasında bazı kurumlarda KPSS puanı şartı aranırken, diğerlerinde ise bu şartın esas alınmadığı görülüyor. İŞKUR'un Kasım ayı temizlik görevlisi alımları, toplamda 5.626 kişilik istihdam hedefini içeriyor. Temizlik sektörüne adım atmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat! İşte merak edilen detaylar…