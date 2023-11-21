İŞKUR şartları duyurdu! İlkokul mezunu 5.626 personel alımı başladı! İşte temizlik görevlisi alımı yapan kurumlar
İŞKUR, 5.626 Temizlik Görevlisi alımı için ilan yayınladı! En az ilkokul mezunu adaylara kapılarını açan bu fırsat, başvuruların başladığı duyurusuyla adaylar arasında büyük bir ilgi uyandırdı. Başvuru şartları ve detayları, ilan edilen duyuruda detaylı bir şekilde yer alıyor. Temizlik sektörüne adım atmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat!
İŞKUR, Türkiye genelinde temizlik görevlisi alımları için yeni ilanlarını duyurmaya devam ediyor! Özel sektör ve kamu kurumları, farklı illerde istihdam sağlamak üzere en az ilkokul mezunu adayları bekliyor. İlanlar arasında bazı kurumlarda KPSS puanı şartı aranırken, diğerlerinde ise bu şartın esas alınmadığı görülüyor. İŞKUR'un Kasım ayı temizlik görevlisi alımları, toplamda 5.626 kişilik istihdam hedefini içeriyor. Temizlik sektörüne adım atmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat! İşte merak edilen detaylar…
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az ilkokul mezunu olmak,
Sağlık problemi bulunamamak,
Takım çalışmasına yatkın olmak,
Kişisel temizliğine önem veren
Tam ve yarı zamanlı çalışmaya uygun
18-40 yaş aralığında bulunmak.
İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR üzerinden Temizlik Görevlisi alım ilanlarına başvuruda buluna bilmek için esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=4335 internet adresine giriş yapın "MESLEK" yazan kutucuğa Temizlik Görevlisi yazarak ara ikonuna tıklayın. Tüm iller için yer alan ilanlar listelenecektir. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana tıklayarak kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.
İlk defa başvuruda bulunacak adaylar E-Devlet şifresi ile giriş yapmaları gerekiyor.
İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ İŞ İLANLARI
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
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