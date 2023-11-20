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TCDD İŞKUR üzerinden işçi alımına başladı! Başvuru şartları ve ilan detayları neler?

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 20.11.2023 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
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TCDD İŞKUR üzerinden işçi alımına başladı! Başvuru şartları ve ilan detayları neler?

TCDD İŞKUR üzerinden belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum KPSS taban puan şartı aramaksızın işçi alımı gerçekleştirecek. İşte İŞKUR TCDD işçi alım ilanları…

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