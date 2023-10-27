SSB sınav ile Uzman Yardımcısı alımı yapacak! Başvuru şartları ve tarihini açıkladı
Savunma Sanayii Başkanlığı Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7’nci derece kadrolara atanmak uzman yardımcısı alımı gerçekleştireceğini ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum 30 Ekim 2023 tarihi itibari ile başvuruları online olarak toplayacak. İşte ayrıntılar….
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Giriş Sınavı (Sözlü Sınav Yöntemi) ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7'nci derece kadrolara atanmak üzere SSB Uzman Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve kadrolara ilişkin merak edilen tüm detaylar yayınlanan ilanda açıklayan kurum, adaylardan en az 85 KPSS ve 80 yabancı dil puanı istiyor. İşte detaylar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Savunma Sanayii Başkanlığı Uzman Yardımcısı alımı başvuruları 30 Ekim 2023 tarihinde başlayıp 13 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar Başkanlığın internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak başvuru sürecini tamamlaya bilecek.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Özgeçmiş
b) Son 6 aya ait vesikalık fotoğraf
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet'ten alınmış barkodlu Yükseköğretim mezun belgesi
ç) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS/e-YDS sınavlarına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belge
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımaları,
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren ilan metninde yer alan öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları,
c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmaları (01.01.1988 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
ç) 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından ilan metninde yer alan öğrenim bölümlerine karşılık gelen puan türlerinden 85 (seksen beş) ve üzeri puan almış olmaları,
d) 13.11.2021 tarihinden sonra açıklanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) İngilizce alanında en az 80 (seksen) puana veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre uluslararası geçerliliği olup YDS/e-YDS sınavlarına denkliği kabul edilen yabancı dil sınav puanına sahip olmaları,
e) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgilerinin bulunmaması (muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmaları),
f) Görevlerini devamlı yapmalarına engel olabilecek akıl hastalıklarının bulunmaması gerekmektedir.
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