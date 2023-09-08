Türkşeker 613 geçici işçi alımı yapacak! Başvuruların İŞKUR üzerinden toplanması bekleniyor
Türkşeker bünyesine KPSS şartsız 613 geçici işçi alımı yapılacağı Tarım ve Orman Bakanı Yanık tarafından duyuruldu. 6 ay süre ile çalışacak olan işçi adaylarına ilanların 11 Eylül’de İŞKUR üzerinden açılmadı bekleniyor. İşte kadrolar ve kontenjanlar…
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesine KPSS şartı olmaksızın 613 geçici işçi alımı yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden durulan alıma ilişkin kadrolar ve kadro sayılarına ilişkin merak edilen tüm detaylar açıklandı. İşte merak edilen detaylar…
HANGİ KADROLARA İŞÇİ ALIMI YAPILACAK?
-Mekatronik Bakım Onarım Teknisyeni: 288
-Bilgisayarlı Makine Teknisyeni: 81
-Makine Teknisyeni: 81
-Kimya Teknisyeni: 80
-Makine Bakım Onarım Teknisyeni: 27
-Elektrik Teknisyeni: 21
-Tarım Makinaları Teknisyeni: 15
-İnşaat Teknisyeni: 10
-Bilgisayar Teknisyeni: 5
-Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni: 2
-Metal Teknolojisi Teknisyeni: 2
-Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni: 1
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