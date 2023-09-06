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İŞKUR üzerinden 1.019 büro personeli alımı resmen başladı! İşte başvuru ekranı ve şartları…

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 06.09.2023 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023
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İŞKUR üzerinden 1.019 büro personeli alımı resmen başladı! İşte başvuru ekranı ve şartları…

İŞKUR üzerinden en az lise mezunu 1.019 Büro Personeli alımı yapılacağı ilan edildi. Başvuru sürecine dair merak edilen detaylar ise İŞKUR açık iş ilanları bölümü üzerinden paylaşıldı. İşte Eylül ayı Türkiye İş Kurumu personel alım ilanları

Türkiye İş Kurumu üzerinden (İŞKUR) üzerinden büro personeli alım ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerinde farklı kurum ve kuruluşlarında görevlendirmek üzere en az lise mezunu 1.019 büro personeli alımı yapılıyor. Alıma ilişkin bazı kurumlar adaylardan KPSS puan şartı ararken bazı kurumlar KPSS puan şartı aramıyor. Başvuru süreci ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detaylar ise İŞKUR üzerinden tüm adaylar ile paylaşıldı. İşte 2023 Eylül ayı İŞKUR büro personeli alım ilanları….

İŞKUR BÜRO PERSONELİ ALIMI NASIL YAPILIR?

İŞKUR büro personeli alımı yapabilmek için öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapın akabinde Meslek yazan bölüme "BÜRO PERSONELİ" yazarak ara ikonuna tıklayın akabinde ilanlar listelenecektir.

Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana tıklayın E-Devlet şifresi ile giriş yaparak ilana kolayca başvuruda bulunabilirsiniz. İnternetten başvuruda bulunmak istemeyen İŞKUR'a direkt giderek te başvuruda bulunabilirler…

İŞKUR BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 08/05/1988 (dâhil) - 22/05/2005 (dâhil) aralığında olanlar kabul edilir.)

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak (Devlet Memurları Kanunu'nun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile),

7. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması,

9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

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