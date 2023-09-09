TTK en az ilkokul mezunu 2 bin işçi alımı yapacak! Başvurular ne zaman başlayacak?

İşte GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil tarafından yapılan açıklama;

Genel Başkan Hakan Yeşil, "Cumhurbaşkanımız bin işçiyi iki bin işçi açıkladığı günden itibaren kurum iş başı yapmaları için çalışmalarımız var. Biz siyasetçiler başkanlığımız bu arkadaşlarımızın iş başı yapmaları konusunda çakışmaları oldu. Hangi bölgeden kim girecek tartışmaları vardı. Tabi ki dün itibariyle sürecin sonuna gelindi. 1500 arkadaşımız Zonguldak'tan, 400 arkadaşımız Bartın'dan ve 100 arkadaşımız Karabük'ün Yenice İlçesinden olacak şekilde 2 bin arkadaşımız Türkiye Taşkömürü Kurumuna iş başı yapacaklar. Üretime katkı sağlayacaklar. Türk-İş Başkanımıza ve yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.