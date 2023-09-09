TTK en az ilkokul mezunu 2 bin işçi alımı yapacak! Başvurular ne zaman başlayacak?
Türkiye Taşkömürü Kurumu en az ilkokul mezunu 2 bin işçi alımı yapılacağı açıklandı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil tarafından yapılan açıklamaya göre başvuruların Eylül ayında başlaması bekleniyor. İşte TTK işçi alımı başvuru şartları ve merak edilen diğer detaylar…
Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2 bin personel alımı yapılacağı açıklandı. 20 Nisan günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz Gazı'nın devreye alım töreninde yaptığı açıklamaya göre TTK'ya 2 bin işçi alımı yapılacağına ilişkin açıklamada bulunmuştu ve başvuruların Eylül ayında başlayacağını açıklamıştı.
Eylül ayının gelmesi ile birlikte gözler kurumu çevrilmişken GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil beklenen müjdeli haberi verdi. İşte TTK 2 bin işçi alımı detayları…
TTK NEREYE KAÇ İŞÇİ ALACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TTK'ya 2 bin işçi alımı yapılacağını açıklamıştı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil tarafından yapılan son açıklamada ise alımın yapılacağı noktalar belli oldu.
Yakın bir zamanda Zonguldak'a bin 500, Bartın'a 400 ve Karabük'e 100 işçi alımının yapılacağı duyuruldu.
İşte GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil tarafından yapılan açıklama;
Genel Başkan Hakan Yeşil, "Cumhurbaşkanımız bin işçiyi iki bin işçi açıkladığı günden itibaren kurum iş başı yapmaları için çalışmalarımız var. Biz siyasetçiler başkanlığımız bu arkadaşlarımızın iş başı yapmaları konusunda çakışmaları oldu. Hangi bölgeden kim girecek tartışmaları vardı. Tabi ki dün itibariyle sürecin sonuna gelindi. 1500 arkadaşımız Zonguldak'tan, 400 arkadaşımız Bartın'dan ve 100 arkadaşımız Karabük'ün Yenice İlçesinden olacak şekilde 2 bin arkadaşımız Türkiye Taşkömürü Kurumuna iş başı yapacaklar. Üretime katkı sağlayacaklar. Türk-İş Başkanımıza ve yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.
Ayrıca "Mevzuatlarla ilgili çalışmalarımız var. Tamamen netleşmedi. Onun ilgili de çalışma var. Deneme süreleri ve çalışma süreleri ilgili çalışmalarımız var. aydan sonra devam edemeyen arkadaşlarımızın yerine yenisini çağıramıyoruz. Ufak tefek sıkıntılar kaldı. Eylül ayı içerisinde başvurular başlayacak. Tam tarih yok." ifadelerini kullandı.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
GMİS Genel Başkanı Yeşil tarafından yapılan açıklamaya göre 2 bin işçi alımına ilişkin çalışmalar tamamlandı. Başvuruların yakın zamanda başlaması bekleniyor. Lakin başvuruların ne zaman başlayacağına dair henüz kesin bir tarih belirtilmedi.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- 18 yaşını tamamlamış ve 32 yaşından büyük olmamak,
- En az İlkokul mezunu olmak,
- Alım yapılacak olan Zonguldak, Karabük veya Bartın illerinde ikamet ediyor olmak,
- Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
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