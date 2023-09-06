Bakanlık en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Büro Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Şoför, Tekniker….

Kültür Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanlığında, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28'inci maddesine göre iş mevzuatı kapsamında istihdam edilmek üzere, Büro Görevlisi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Teknisyen ve Destek Personeli, anılan maddenin 2 ve 5'inci fıkrasına göre Avukat, Şehir Plancısı, Mimar, Peyzaj Mimarı, Mühendis, Biyolog, İdari Uzman, İç Denetçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağın duyuran Bakanlık, en az 70 KPSS puan şartı arıyor. İşte başvuru sürecine ve şartlarına ilişkin merak edilen diğer tüm detaylar…