Bakanlık en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Büro Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Şoför, Tekniker….
Kültür Turizm Bakanlığı en az lise mezunu personel alım ilanı yayınladı. Başvuru şartları merak edilen diğer detayları açıklayan kurum, adaylardan en az 70 KPSS puan şartı arıyor. İşte başvuru ekranı….
Kültür Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanlığında, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28'inci maddesine göre iş mevzuatı kapsamında istihdam edilmek üzere, Büro Görevlisi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Teknisyen ve Destek Personeli, anılan maddenin 2 ve 5'inci fıkrasına göre Avukat, Şehir Plancısı, Mimar, Peyzaj Mimarı, Mühendis, Biyolog, İdari Uzman, İç Denetçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağın duyuran Bakanlık, en az 70 KPSS puan şartı arıyor. İşte başvuru sürecine ve şartlarına ilişkin merak edilen diğer tüm detaylar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Kültür Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanlığı personel alımı başvuruları 15 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 29 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek.
Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet Kapısı üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirebilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (A) bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel şartları taşımaları, son başvuru tarihi itibarıyla özel şartlarda belirtilen bölümlerden mezun olmaları,
2. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları,
3. KPSS taban puanı esas alınarak alınacaklarda; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSS P3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSS P93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSS P94 puan türlerinden asgari puan almaları,
4. Tüm unvanlar için (İç Denetçi hariç) son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmaları gerekmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu 5 şeyi yapan incecik bele kavuşuyor! Mankenlerin sırrı meğer buymuş! 65-60-57-55 cm bel için...
- Bakanlık en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Büro Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Şoför, Tekniker….
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden 5 il için sel alarmı! İstanbul ve Kırklareli'nde yağış sürecek mi? Saat verildi! Çok kuvvetli geliyor...
- Bugün yağmur var mı, yağacak mı? İstanbullular 6-7 Eylül'e dikkat! Hangi ilçeler de yağmur var? Arnavutköy, K.Çekmece, Başakşehir, Bahçelievler...
- OVP ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024-26 Orta Vadeli Program nedir, neleri kapsıyor? Maddeleri, içeriğinde neler var?
- Ek MTV kalktı mı, iptal mi oldu? Araç sahipleri son dakikalar dikkat! MTV 3. taksit ödeme bitti mi, son tarih ne zaman?
- EYT biletini kaçıranlara kısmi emeklilik müjdesi! Aylık 7.500 TL maaşa en az +2.500 TL ek zam! 8 Eylül 1999-Mayıs 2008 sonrası sigorta girişine...
- Emekliye en düşük 10.143 TL maaş! SSK, Bağkur, SGK’lıya %19.44'lük ek zamla yeni tablo ayyuka çıktı! Enflasyon farkı, seyyanen, ikramiye...
- AÖL KAYIT TARİHLERİ 2023-24 | MEB Açık Lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? Kayıtlar hangi tarihte yenilenecek?
- İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? 6 Eylül Çarşamba İstanbul'da hangi ilçelerde okullar tatil oldu? İstanbul Valiliği ve MEB son dakika açıklamalar...
- Miktarlar güncellendi, hesaplara zamlı yatacak! e-Devlet'ten başvuran herkese veriliyor! Evde bakım maaşı, 65 yaş, engelli aylığı, Aile destek...
- 100 gramı LDL kolesterole şifa oluyor! TÜRKLERİN BEYAZ ALTINI! Tıkanmış damarları açıyor! Günde 1 avuç...