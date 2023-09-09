Eylül ayı TYP çekiliş sonuçları açıklandı mı? İŞKUR TYP kura sonuçları 2023 isim listesi! Diyarbakır, Sivas, Ankara...
TYP kura sonuçları, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi başta büyük şehirler olmak üzere 81 ilde açıklanmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen bu önemli program, vatandaşların istihdam edilmesi ve topluma fayda sağlanması amacıyla büyük bir öneme sahiptir. İşte, İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama ekranı ile nihai isim listesi…
TYP kura sonuçları sorgulama ekranı 2023! MEB tarafından yürütülen bu önemli program, vatandaşların istihdam edilmesi ve topluma fayda sağlanması amacıyla büyük bir öneme sahiptir. Okulların açılmasına sayılı günler kala İŞKUR TYP kura sonuçları merak konusu oldu. İşte, İŞKUR TYP kura sonuçları nihai isim listesi 2023…
İŞKUR TYP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden ulaşabilirler.
Örneğin; Sivas'ta kura çekimi sonuçları ilçe milli eğitim müdürlüğünün resmi internet sitesi içerisinde yayınlandı.
TÜM İLLERİN TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLAMASI
Tüm illerin TYP kura sonuçları hakkında bilgi almak için müracaatta bulunduğunuz Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesini inceleyebilirsiniz.
İL İL TYP KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
İlk önce başvuru yaptığınız ilin Valilik veya kurum sitesini kontrol edebilir, sonrasında e-Devlet'ten T.C. Kimlik numaranızla sorgulama yapabilirsiniz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuru yaptığınızda o şehrin İl Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasını kontrol etmeniz gerekiyor.
E-DEVLET TYP KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
İŞKUR TYP ÇALIŞMA ŞARTLARI NEDİR?
Her bir katılımcıya, 22/05/2003 tarihli ve 4857 işsayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen günlük asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar ödeme yapılır.
2023 Günlük Net Asgari Ücret: 380,07₺
TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 6 aydır. haftalık yararlanma süresi ise 45 saattir.
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