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Güvenlik formu nedir, nasıl alınır? Adalet Bakanlığı güvenlik soruşturması formu nasıl doldurulur?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2022
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Güvenlik formu nedir, nasıl alınır? Adalet Bakanlığı güvenlik soruşturması formu nasıl doldurulur?

Güvenlik formu nedir, nasıl alınır? Adalet Bakanlığı tarafından adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, Bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alınacak. Söz konusu personel alımlarına başvurular başladı. Adaylar başvuru aşamasında güvenlik formu araştırmalarını sürdürüyor. Peki, güvenlik formu nedir, nasıl alınır? Adalet Bakanlığı güvenlik soruşturması formu nasıl doldurulur?

Adalet Bakanlığı güvenlik formu nasıl alınır? Adalet Bakanlığı'na yapılacak 12 bin 823 personel alımı için başvuru süreci başladı. Adalet Bakanlığı'nda çalışmak üzere başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Başvuru aşamasında istenilen güvenlik formu için ise araştırmalar sürüyor. Peki, güvenlik formu nedir, nasıl alınır? Adalet Bakanlığı güvenlik soruşturması formu nasıl doldurulur? İşte haberin detayları...

ADALET BAKANLIĞI GÜVENLİK FORMU NEDİR?

Adalet Bakanlığı personel alımı sürecinde adayların başvuru aşamasında sisteme yüklemesi gereken "güvenlik formu", memurluğa girerken yapılacak güvenlik taraması için gerekli olan bir formdur.

Güvenlik formunda, adayların T.C Numarası, askerlik durumu ve aile bilgilerinin talep ediliyor.

GÜVENLİK FORMU NEREDEN ALINIR, NASIL DOLDURULUR?

Güvenlik soruşturması formu, Adalet Bakanlığı'nın söz konusu personel alımı ilanlarının en altında paylaşıldı. Güvenlik formunun doldurulabilmesi için öncelikle formun indirilmesi gerekmektedir.

EK-2 Güvenlik Soruşturması Formunun "UYARI" bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak bilgisayar ortamında doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 01 - 17 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup, duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

ADLİYELERE YAPILACAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN...

BAKANLIĞA YAPILACAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN...

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