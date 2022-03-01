Adalet Bakanlığı güvenlik formu nasıl alınır? Adalet Bakanlığı'na yapılacak 12 bin 823 personel alımı için başvuru süreci başladı. Adalet Bakanlığı'nda çalışmak üzere başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Başvuru aşamasında istenilen güvenlik formu için ise araştırmalar sürüyor. Peki, güvenlik formu nedir, nasıl alınır? Adalet Bakanlığı güvenlik soruşturması formu nasıl doldurulur? İşte haberin detayları...

ADALET BAKANLIĞI GÜVENLİK FORMU NEDİR?

Adalet Bakanlığı personel alımı sürecinde adayların başvuru aşamasında sisteme yüklemesi gereken "güvenlik formu", memurluğa girerken yapılacak güvenlik taraması için gerekli olan bir formdur.

Güvenlik formunda, adayların T.C Numarası, askerlik durumu ve aile bilgilerinin talep ediliyor.